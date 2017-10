Estas son las actrices que denuncian el acoso sexual sufrido en el cine español

Tras una larga lista de víctimas que no tiene fin, por el momento, en Estados Unidos, ahora se unen nuevos nombres de actrices patrias que han sufrido esos mismos abusos en el gremio cinematográfico de nuestro país. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en América, en España aún no se ha señalado a ningún productor o mandatario del mundo del cine de forma directa, pero sus víctimas sí han dado el paso para dar voz al problema que también azota el séptimo arte español, según recoge Ane Olabarrieta en ElEspañol. Recogemos los testimonios de denuncia de las actrices españolas:



Leticia Dolera

Leticia (36) narra este horrible hecho en su texto para la web de esdiario donde también explica el que vivió una década después: "El actor y yo nos mantenemos en la marca, durante la espera, el susodicho, con el que no he intercambiado más de tres frases en estos días, baja lentamente su mano por mi brazo, me acaricia la zona lumbar y... sí, me acaricia el culo. Lento, se toma su tiempo, yo me quedo de hielo, no reacciono, no puedo entender que esté teniendo la poca vergüenza de hacer eso".



Bárbara Rey

La vedette y actriz (67) también tiene que remontarse a su juventud para hablar del caso de acoso sexual que vivió: "Lo tuve cuando era muy joven, con 20 años. Sufrí acoso por parte del director de una película que estábamos rodando. Mi papel era secundario, pero la cosa se puso tan mal, tan mal, que abandoné el rodaje. Nunca volví a trabajar con él", ha contado al portal Vanitatis. Bárbara no ha querido desvelar el nombre de su acosador pero sí ofrece datos de él: "Te hablo de un director muy respetado, muy querido, muy premiado y muy de todo. Ya está muerto".



Carla Hidalgo

"Durante un viaje, al entregarnos la llave de la habitación del hotel, la recepcionista se refirió a nosotros como 'Señores de....' Yo respondí que había un error y él me cogió del brazo y me susurró: 'No me montes el pollo y sube a la habitación'".

Tras un instante de sorpresa la actriz no dudó en responder lo que sentía: "No, quiero una habitación para mí". Pero él insistió:"'Sube, coge la maleta y podrás irte'. Me dijo riendo: 'Podemos dormir juntos, y te haré de todo'. Ante tal frase cogí mis cosas y me dirigí a la salida, cuando me dijo: 'Si te vas y no te acuestas conmigo me voy a encargar de que no trabajes nunca más". Según la intérprete, las amenazas se hicieron reales y nunca ha podido trabajar en los proyectos en los que participaba "este señor".



Aita Sánchez-Gijón

El testimonio de la actriz hispano-italiana (48) sigue la estela del modus operandi que tantas veces se ha escuchado por boca de las víctimas de Harvey Weinstein. Una supuesta audiencia privada para conseguir un papel en una película es la excusa que puso un productor para acercarse indebidamente a Aitana:"Me citó en un hotel para hacerme una supuesta prueba. Subí a esa habitación, no había cámaras ni nada, me dijo que la prueba me la haría otro día pero que quería estudiar ángulos de luz. Empezó a tocarme la cara, a colocarme el cuerpo y a aproximarse mucho. Me sentí fatal y me fui", narró a la revista YODONA.



Maru Valdivieso

La actriz narra su duro testimonio recordando con dolor lo que sucedió. Ese episodio pululó por su cabeza durante años hasta que superó el recuerdo y se alzó contra este tipo de acoso. Maru (53) cuenta que le obligaron a desnudarse de cintura para arriba en un casting para una película. En ese momento no supo cómo reaccionar y supuso un trauma para ella: "Me sentí culpable mucho tiempo. Pensé que tendría que haberme ido de allí en el primer minuto, cuando me enseñó el dormitorio. Y a la mierda la película. En ese momento de mi vida no tenía claros los límites, ahora sí".

