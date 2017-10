Kevin Spacey se escuda en su homosexualidad para ocultar su pederastia

Si Kevin Spacey hubiera confesado su homosexualidad hace un año, las reacciones hubieran sido muy diferentes a las de este lunes.

El actor anunció públicamente que es homosexual al tiempo que pedía disculpas por unas acusaciones de abuso sexual, según recoge Steven McIntosh en BBC Mundo.

Para empezar, es casi seguro que lo hubieran felicitado: un exitoso actor de Hollywood públicamente declara su inclinación sexual en un mundo donde se considera que ser gay es un daño a la venta de boletos.

Pero el actor de la serie House of Cards hace esta revelación tras acusaciones de que abusó sexualmente de otro actor en 1986.

Anthony Rapp, que tenía 14 años en ese momento, le dijo al medio BuzzFeed que Spacey lo invitó a una fiesta y parecía borracho cuando ocurrió el supuesto incidente.

I'm not interested in Kevin Spacey being gay. I'm curious as to why we're conflating sexuality w/ the molestation of a minor. Stay on topic

Según el realto de Rapp, estaba en una fiesta en el apartamento de Spacey en Nueva York, en la que, aburrido, se metió en una habitación a ver televisión.

Rapp asegura que, cuando el resto de invitados a la fiesta se había ido, Spacey entró en la habitación y se le tumbó encima con intención de mantener relaciones sexuales.

Tras hacerse pública la denuncia de Rapp, Spacey se disculpó en un comunicado publicado en Twitter.

Final de la publicación de Twitter número de @KevinSpacey

"Esta historia me animó a abordar otras cosas sobre mi vida... He amado y tenido encuentros románticos con hombres durante toda mi vida, y elijo vivir ahora como un hombre gay".

Pero desde que hizo pública su declaración, recibió numerosas críticas por elegir este momento para confesarlo.

"Desagradable"

Muchos acusaron a Spacey de usar su confesión sexualidad como un escudo para desviar la publicidad negativa sobre las acusaciones en su contra.

"No recibe un perdón solo porque es homosexual", dice Josh Rivers, editor de Gay Times.

"Un presunto comportamiento de abuso es un mal comportamiento independientemente de su sexualidad".

"Kevin Spacey ha elegido el momento incorrecto para afirmar su sexualidad, particularmente en esta situación en la que lo acusan de algo bastante atroz", añade.

Linda Riley, editora de la revista Diva y cofundadora de los Premios Británicos LGBT, dice que fue "decepcionante" que el actor eligiera este momento para hablar de su homosexualidad.

"Hubo tantas veces que pudo haber hablado en el pasado y no lo hizo. Esa es su elección, pero debería haber usado este momento para disculparse y no para apropiarse de la situación. Fue desagradable".

Coming out as a gay man is not the same thing as coming out as someone who preyed on a 14-year-old. Conflating those things is disgusting