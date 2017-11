Dustin Hoffman, acusado de acoso sexual a una menor durante un rodaje

En pleno terremoto por el caso Weinstein, el reconocido actor Dustin Hoffman se suma a la ya larga lista de acusados por acoso sexual a una menor de edad. La escritora Anna Graham Hunter alega que en 1985, entonces ella tenía 17 años, el actor, ahora de 80 años, la buscó en el set de rodaje del telefilm «Muerte de un viajante» y le habló de forma «inapropiada» sobre sexo, según recoge ABC.

«Me pidió que le diera un masaje en los pies en mi primer día en el set de rodaje; lo hice», escribió Hunter en el Hollywood Reporter. «Era abiertamente coqueta, me agarró el trasero, me habló sobre sexo y frente a mí. Una mañana fui a su camerino; él me miró y sonrió, tomándose su tiempo». Hunter continúa diciendo que le humilló públicamente -«Voy a tener un huevo duro... y un clítoris blanqueado»- ante otros compañeros que le rieron las bromas soeces. «Me fui sin decir palabra. Me encerré en el baño y lloré», recoge el diario británico «The Guardian».