Netflix despide a Kevin Spacey y liquida al presidente Frank Underwood en 'House of Cards'

La plataforma Netflix ha anunciado que ha roto cualquier lazo con Kevin Spacey y subrayó que no seguirá adelante con la serie House of Cards mientras esta siga incluyendo al actor.

"Netflix no estará involucrada en ninguna producción más de 'House of Cards' que incluya a Kevin Spacey. Seguiremos trabajando con MRC (la productora Media Rights Capital) durante esta interrupción para evaluar nuestro camino hacia adelante en lo relacionado a la serie", indicó en un comunicado la compañía.

Interrupción

La interrupción a la que se refiere la plataforma es el vigente parón en el rodaje de la serie debido al escándalo sexual en el que está envuelto el intérprete.

Precisamente, los escritores de la serie estarían llevando a cabo cambios en el guion de su sexta y última temporada con objeto de que la historia no incluya a Frank Underwood, el personaje interpretado por Spacey, según The Hollywood Reporter.

Horas antes, la publicación especializada Variety apuntaba en la misma dirección, citando fuentes que aseguran que los productores de la serie estudiaban la posibilidad de "matar" al personaje para que no aparezca en la próxima temporada.

Netflix, asimismo, ha decidido desentenderse de la película sobre el escritor Gore Vidal que acababa de rodar el actor y que, en principio, iba a ser emitida por Netflix. "Hemos decidido también que no seguiremos adelante con el lanzamiento de 'Gore', que estaba en postproducción, protagonizada y producida por Kevin Spacey", indicó la compañía.

Según los testimonios recogidos por The Hollywood Reporter, el guión de la sexta y última temporada de "House of Cards" estaba prácticamente finalizado antes de que el actor Anthony Rapp acusara el pasado domingo a Spacey de un caso de acoso sexual en 1986, cuando ambos tenían 14 y 26 años, respectivamente.

La publicación señaló que los dos primeros capítulos de esa nueva temporada ya habían sido rodados y que la preparación para el tercero ya estaba en marcha cuando saltó el escándalo.

El rodaje de la serie fue suspendido indefinidamente por la plataforma poco después de conocerse las acusaciones contra Spacey.

Fuentes de la revista detallaron que ese parón, que podría alargarse durante más de dos semanas, se debe a que los responsables de la serie quieren dar margen a los guionistas para introducir los cambios necesarios en el guión y hacer desaparecer de él a Spacey, que también es productor ejecutivo de la serie.

Tras esa decisión, ocho trabajadores y exempleados del rodaje de "House of Cards" también acusaron al actor de agresiones y abusos sexuales durante la producción de la serie.

Spacey se encuentra ahora en el punto de mira de Hollywood tras esta polémica, que está haciendo tambalear la carrera del doble ganador del Óscar.

La denuncia de Rapp llevó a Spacey a admitir su homosexualidad y asegurar que no recordaba ese episodio, aunque dijo que si realmente tuvo lugar le debía "la más sincera disculpa".

"Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado".

EL DESPIADADO FRANK UNDERWORLD EN 10 FRASES

1. "La demoracia está sobrevalorada". Frank deja de ser congresista y es nombrado vicepresidente. Entonces levanta la mano y dice a la cámara: "A un paso de la presidencia, y ni un solo voto emitido en mi nombre. La democracia está muy sobrevalorada".

2. "El poder se parece mucho a las bienes raíces. Es todo sobre ubicación, ubicación, ubicación. Mientas más cerca estés de la fuente, mayor será el valor de tu propiedad. Cuando la gente vea estas fotos siglos más tarde, ¿a quién verán sonriendo al borde del cuadro?". Francis ya tenía claro su objetivo desde el juramentación del presidente.

3. "Qué desperdicio de talento. Él eligió el dinero en vez del poder, un error que en este pueblo casi todos cometen. Dinero es la gran mansión en Sarasota que empieza a caerse a pedazos luego de diez años. Poder es el viejo edificio de roca que resiste por siglos. No puedo respetar a alguien que no entienda la diferencia". Frank habla sobre Remy Denton, quien solía trabajar para él pero luego pasó a las filas de Reymond Tusk, el millonario empresario que es amigo cercano del presidente.

4. "Hay dos tipos de dolor. El que te hace fuerte y el inútil, el que sólo te hace sufrir. Yo no tengo paciencia para las cosas inútiles". Desde el primer capítulo queda clara la manera práctica de pensar y actuar de Underwood. "Momentos como este requieren a alguien que actúe, que haga lo desagradable, lo necesario" es parte también de estas líneas.

5. "Solo hay una regla: cazar o ser cazado". Underwood la tiene clara. "Para los que escalamos a la cima de la cadena alimenticia, no puede haber misericordia" es la frase que le antecede. Esta regla le servirá en su maratónica pelea contra Raymond Tusk, el empresario poderoso que es amigo del presidente. Ambos luchan por desacreditar y tirarse abajo al otro. Dos peces gordos. Frank lo retrata así: "Él entiende la diferencia entre dinero y poder. Eso es precisamente lo que lo hace peligroso. Él no mide su riqueza en jets privados, sino en almas compradas".

6. "Quizás lo he llevado demasiado lejos, lo cual es preocupante. Los amigos son los peores enemigos". Incontables veces Frank ha usado a supuestas amistades para sus propios y egoístas fines. Basta recordar, por ejemplo, a Peter Russo o al mismo presidente. Conocer de cerca a alguien puede ser usado en su contra. Queda en la memoria la frase de Freddy, el cocinero: "Sólo fuiste un buen cliente. No pretendas ser mi amigo, Frank". También la del mismo Underwood: "Yo no uso a la gente a no ser que luego pueda deshacerme de ellos".

7. "Lo que un mártir anhela más que nada es una espada en la que caer. Así que afilas la espada, la mantienes en el ángulo correcto y entonces 3, 2, 1...". Francis no solo es capaz de pasar encima de cualquiera que se interponga en su camino, también lo es de aceptar la culpa aunque sea inocente. Por supuesto, con el fin de lograr un objetivo mayor. Aquí la escena luego de filtrar el proyecto de Educación.

8. "Si te quieres ganar mi confianza, entonces tendrás que ofrecerme la tuya a cambio". Underwood en una de sus tantas disputas con Tusk. Rechaza su ofrecimiento advirtiendo que lo que el empresario quiere es comprarlo.

9. "Siempre he detestado la necesidad de dormir. Al igual que la muerte, pone incluso a los hombres más poderosos de espaldas". El incansable y obsesivo vicepresidente luego de, irónicamente, aconsejar al presidente que descanse un rato. Los cuestionamientos al trabajo del mandatario eran cada vez mayores. Por supuesto, por obra bajo la manga de Frank. "El presidente es como un árbol solitario en un campo vacío. Se apoya en cualquier dirección hacia donde el viento sople", opina alguna vez sobre él.

10. "No somos nada más ni nada menos que lo que escogemos revelar de nosotros". Frank es un hipócrita por profesión. Él lo sabe. En otro momento afirma dirigiéndose al espectador: "Quizá crean que soy un hipócrita. Pues deberían".