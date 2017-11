Paz Padilla se derrumba en 'Deluxe' y revela la verdad sobre Chiquito

Todas las cadenas han dedicado este 11 de noviembre de 2017 algunos de sus programas a la muerte de Chiquito de la Calzada.

En Telecinco el Sábado Deluxe trataba el asunto ampliamente. Paz Padilla estaba muy unida al humorista malagueño.

Y Jorge Javier Vázquez establecía conexión telefónica con Padilla para hablar sobre la muerte de Chiquito.

Paz estaba destrozada y reconocía en directo que en momentos de ese sábado "no podía ni hablar", rota del dolor.

Chiquito de la calzada - Burro anémico

Iba contando las bondades de la personalidad de Chiquito de la Calzada y todas sus virtudes como persona más allá de lo artístico.

Después de un par de minutos de emocionada intervención, Jorge Javier iba a despedir a Padilla cuando ésta pedía hacer una puntualización, que se convertía en un reproche a cómo se había portado la Junta de Andalucía con el humorista cuando lo había necesitado (Sacuden a Susana Díaz en Twiiter porque sólo se ha acordado de Chiquito de la Calzada ahora que ha muerto).

Así, Paz Padilla reclamaba la "Medalla de Oro de Andalucía para Chiquito.

"Cuando murió su mujer, Paquita, se quedó totalmente destrozado y no quería hacer nada, no quería subirse a un escenario, no quería seguir... y planteamos que esa Medalla le animaría a dar un paso adelante y seguir con su vida... pero esa Medalla nunca llegó. Yo no quiero insistir más con esto porque esta tarde en el Tanatorio ha venido Susana (Díaz) y ha estado muy cariñosa...".