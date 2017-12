¿Sabes cuál es la verdadera historia que dio origen a la exitosa película “E.T.”?

El relato de unos granjeros de Kentucky que, según cuentan, fueron asediados por unas extrañas criaturas en 1955, fue el origen de E.T., el extraterrestre, de Steven Spielberg.

La familia Sutton y Billy Ray Taylor, amigo de la familia, presentes en la granja, relataron que durante la noche del 21 de agosto fueron aterrorizados por entre 12 y 15 extrañas criaturas, según recoge Infobae.

Dichos seres medían aproximadamente 90 centímetros, tenían orejas puntiagudas, grandes ojos ovalados, brazos y manos largas que terminaban en garras y piernas muy delgadas.

Spielberg descubrió esta leyenda durante el rodaje de Encuentros en la tercera fase (1977), de la mano del astrofísico y experto en ufología, el estadounidense J. Allen Hynek. Y recurrió a él cuando Columbia Pictures le pidió a finales de los 70 una segunda entrega de la exitosa película de ciencia ficción, según recoge el sitio ABC.

El cineasta no tenía verdadero interés en seguir con la saga, pero tampoco quería que hicieran una segunda parte sin él, como ocurrió con la también taquillera Tiburón.

Entonces empezó a trabajar en Watch the Skies, que casualmente era también el título que quería ponerle inicialmente a Encuentros en la tercera fase. En el argumento original, tal y como contó el propio director, cinco aliens (en lugar de los once del suceso original de Hopkinsville que tuvo lugar en 1955) desembarcaron en una granja y comenzaron a matar a los animales de la familia. Pero uno de ellos no era malvado y se hacía amigo del hijo autista de los granjeros.

