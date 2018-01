Según un estudio realizado por el Washington Post, Woody Allen sufre obsesión por las adolescentes

Cincuenta y seis cajas de notas y guiones escritos por Woody Allen y que se encuentran en la Universidad de Princeton han sido abiertos, leídos y publicados, en extractos, a través del diario «The Washington Post», por el periodista Richard Morgan. Y la conclusión a la que ha llegado Morgan es que el cineasta estadounidense sufre una preocupante obsesión con adolescentes. «He leído décadas de notas privadas de Woody Allen, sus guiones y sus garabatos, su sala de corte física y mental y está obsesionado con las menores», de esta forma tan directa titula su controvertido artículo el periodista.

El autor sostiene que la lectura del archivo «despliega una repetida misoginia». Unas notas que abarcan un periodo de 57 años de revelaciones del actor. «Ha sido nominado 24 veces a los Oscar y nunca ha necesitado ideas más allá del hombre lujurioso y su bella conquista, un concepto alrededor del cual ha hecho películas sobre Roma, París, Manhattan, Barcelona, el periodismo, los viajes en el tiempo, la revolución comunista, el asesinato, Hollywood y muchas cosas más», dice Morgan en su artículo, asegurando que el director de cine muestra su obsesión por las niñas «insistentemente» en todas las notas, según recoge ABC.

Los guiones se adhieren casi religiosamente a un mismo proceso: una relación al borde de la quiebra es arrojada al caos por la llegada de una mujer joven. El objeto de deseo del hombre adulto tiene edades que oscilan entre los 16 y los 18 años. De ahí que el redactor pase a ejemplos concretos: Es el ejemplo de Consider Kaplan, un hombre adulto de 53 años que se enamora de su jovencita vecina de 17 años a la que describe como «una rubia llamativa y sexi de 17 años con un flamante vestido rojo largo escotado con una amplia apertura en un lado». Otro ejemplo concreto es el de Rainy Day, en el que el cineasta describe a la chica de instituto que aparece en el guión como «una joven que no debería tener más de 20 o 21, más bien 18, o incluso 17, aunque 18 parece mejor», mientras que no aclara la edad del personaje masculino del texto. Otro de los ejemplos que más sorprendió al periodista es un borrador que no llegó a puerto, titulado «The Kugelmass Episode», en el que el estadounidense se refiere a un profesor de 45 años encantado con sus alumnas de instituto.

Fuente: ABC/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Las de FEMEN revientan 'tetas al aire' el concierto de Woody Allen