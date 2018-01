“The Disaster Artist”, regocijo en la pocilga

La espantosamente deliciosa película "The Room" (2003) se ha convertido desde su estreno en una obra de culto de referencia, pero no para aquellos que rastrean las notas "cum laude" en esto del cine. Al contrario, es una joya preciada para los que buscan el error y el fracaso artístico como fuente de diversión comunal en la sala de cine o en cualquier otro medio de difusión de lo audiovisual. Dirigida, producida, interpretada y sospechosamente financiada por ese extraño todoterreno que es Tommy Wiseau, la cinta adquiere otro nivel de torcida magnificencia con la llegada de "The Disaster Artist" (2017), que recrea toda la mitología alrededor de su tortuosa elaboración.

"The Room" (2003) es un dislate onanista de Wiseau en la que narra a trompicones narrativos un drama de infidelidades y amistades traicionadas. En la recreación fílmica del proceso de elaboración de tamaño engendro se ha optado por contextualizarlo con la historia de amistad entre el ínclito Wiseu y el aspirante a actor, Greg Sestero. Una amistad forjada en los efímeros sueños de Hollywood que chocan de frente con la ineptitud actoral (y general) de Wiseau. Ineptitud que el amigo Tommy trata de combatir realizando su propia película...aunque esta no acabe saliendo como su mente confusa había imaginado.

James Franco, adscrito al éxito desde su posición privilegiada en el Hollywood comercial, ha seguido en sus ratos libres un camino como intérprete y director que bordea el lado marginal de la industria. Los intereses artísticos de Franco se alejan del "mainstream" y tiran por otros derroteros. Su obsesión con esta pieza de artesanía del cine basura le ha llevado a tomar las riendas, junto a su pandilla habitual (que incluye, entre otros, a su coleguita Seth Rogen), de un proyecto tan personal. Consigue Franco una película emocionante por lo que cuenta y divertida por como lo cuenta, al tiempo que homenajea a los soñadores por encima del resultado final de su sueño.