Emilia Clarke no sabe si la televisión está preparada para el final de Juego de Tronos

Emilia Clarke, Khaleesi en la ficción, ha hecho unas impactantes declaraciones sobre el final: "Cuando leí los guiones de la octava temporada de Juego de Tronos me quedé tan aturdida que cogí mis llaves y me fui a casa. Llegué a las tres horas y todavía no lo había asumido".

Y aunque la actriz no ha podido adelantar nada sobre las tramas, sí que ha advertido a los seguidores sobre el factor sorpresa del desenlace: "No sé si alguien estará preparado. No sé si la televisión estará preparada para eso", según recoge Ecoteuve.

La espera será larga hasta 2019. Mientras tanto, llama la atención la puja benéfica que ha organizado Sean Penn, cuya recaudación irá destinada a los afectados del terremoto que asoló Haití en 2010, para ver un episodio de la última temporada junto a Emilia Clarke. En ella participó Brad Pitt, fiel seguidor de la serie de HBO. Los 120.000 dólares que ofreció no fueron suficientes, ya que hubo una puja superior.

