Francia se rebela contra el hipócrita chantaje feminista del #Metoo: "Nos intimidan a hablar como se debe, a callar lo que molesta"

Francia nos ha vuelto a dar una lección. Un centenar de artistas e intelectuales francesas encabaezados por la actriz Catherine Deneuve lanzó un manifiesto en el que critican el "puritanismo" de la campaña contra el acoso desatada a raíz del caso Weinstein, y defienden la "libertad de importunar" de los hombres, que consideran "indispensable para la libertad sexual".

"La violación es un crimen. Pero el flirteo insistente o torpe no es un delito, ni la caballerosidad una agresión machista", dicen personalidades como la actriz Catherine Deneuve, la escritora Catherine Millet, la editora Joëlle Losfeld o la actriz Ingrid Caven en la tribuna, publicada este 9 de enero de 2018 en el diario "Le Monde".

En España nos tenemos que conformar con los Goya y esos millonarios rojetes del Sindicato de la Ceja que convierten la ceremonia "en un mitin políticamente correctísimo", como dice Antonio Burgos en el ABC: "Echamos en falta a la mamá de Javier Bardem, que hubiera quedado muy resultona".

Espero que esto sea el inicio de un enfrentamiento femenino contra el chantaje feminista: “Como mujeres, no nos reconocemos en este feminismo, que más allá de denunciar el abuso de poder adquiere un odio hacia los hombres y hacia la sexualidad". Cat Deneuve y otras 100. BRAVO https://t.co/NLaOism6ns — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 10 de enero de 2018

Así fue como convirtieron los premios Goya "en tiempos de la guerra de Irak fue convertida en bronca contra Aznar y el PP por los actores y directores progres de caviar, Sicav, casoplón y Visa Oro" o el mitin de la actriz Candela Peña contra los recortes en 2013.

La misma gala en la que Maribel Verdú, ganadora del Goya 2013 a la Mejor Actriz Protagonista por su papel en ‘Blancanieves’, recordó "a todas esas personas que han perdido sus casas, ilusiones, futuro, hasta sus vidas por culpa de un sistema quebrado, injusto y obsoleto".

Ella, que rodó un anuncio publicitario en 2010 de la financiera Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), vinculada al Banco Santander y dedicada a la concesión de créditos hipotecarios.

Pero las actrices francesas no están dispuestas a tragar con la hipocresía del #metoo y de las amigas de Oprah y Mery Streep (She Knew....). Aclaran que "no se sienten representadas por ese feminismo que, más allá de la denuncia de los abusos de poder, adquiere el rostro de un odio a los hombres y su sexualidad", en alusión al movimiento "#metoo" ("yo también"), que surgió para denunciar en las redes sociales casos de abusos machistas.

Las firmantes denuncian que «esta liberación de la palabra se convierta hoy en su contrario: nos intimidan a hablar como se debe, a callar lo que molesta, y las que se niegan a plegarse a tales exhortaciones son miradas como traidoras, como cómplices».

También se refieren a ese movimiento como "justicia sumaria", que juzga a hombres "cuyo único error fue haber tocado una rodilla, tratado de robar un beso" o "hablar de cosas 'íntimas' en una cena profesional".

Pedro Narváez lo explica como nadie en La Razón: