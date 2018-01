Con esta gracia decapitan a Puigdemont por alta traición en 'La Familia Verdugo'

No ha aparecido por España, pero sí en el Carnaval de Cádiz y a modo figurado. Lo ha hecho en una chirogota sobre las tablas del Gran Teatro Falla de la capital gaditana, en la chirigota de la agrupación de Chiclana 'La Familia Verdugo'. El dirigente catalán acaba degollado tras haber sido condenado por "alta traición".

Así lo explica el vocero del juicio popular que se monta sobre las tablas del Falla:

en referencia a los dobles de Carles Puigdemont, aún tras el telón.

Según se hace eco 'El Español', bajo los primeros compases tarareados del himno de España y las risas del público gaditano, aparecen los políticos de JuntsxCat. La agrupación comienza a cantar versionando la canción "Devuélveme la vida" de Antonio Orozco.

La letra del popurrí

Pido perdón por el referéndum

Pido perdón por las urnas que allí coloqué

En realiad eran cajas de ropa, de la de invierno

Pero es que allí, ven las cajas y echan un papel.

Yo te pido perdón, que no quiero cumplir más condena

Te pido perdón de la única forma que sé

Perdóname la vida

Perdóname la vida, terminan los Puigdemonts.

No seas más llorón y suénate los mocos, por favor, apuntan los verdugos.

Y ahora, que el pueblo lo decida.

El pueblo decide en votación, porque el pueblo siempre lleva la razón.

¿Le perdonamos la vida a Puigdemont? ¿Sí o no?

(El público del Falla clama ¡No!)

La sentencia es bastante clara

Son las cosas de la democracia

Cuando acabe yo, esta canasta

va a estar llena de pedacitos de ti.