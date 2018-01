Meryl Streep dice que Mariah Carey le robó el asiento en los Globos de Oro: "La muy perra"

La veterana actriz ha relatado uno de los momentos más sorprendentes en la última gala de los Globos de Oro: Mariah Carey le robó la silla en un descuido.

Meryl Streep (68) quiso dar su versión de los hechos este miércoles en el programa Jimmy Kimmel Live! después de que la propia Mariah Carey (47) desvelara el cómico episodio en sus redes sociales:

"Me entretuve hablando con los invitados de regreso del baño tras el descanso y tuve que sentarme en el primer hueco que vi libre, que resultó ser al lado de Steven Spielberg. Nada más comenzar, adivinen quién estaba ocupando ese asiento...", escribió Carey en Twitter:

"Querida Meryl, por favor, perdóname. ¡Tienes permiso para quitarme el sitio siempre que quieras!".

La escena, desde la perspectiva de Streep, es mucho más divertida:

"La perra me robó mi asiento", dijo entre risas.

"Estaba haciéndole la pelota a Spielberg y me preguntó si se levantaba y le respondí 'No quédate ahí, me sentaré en tu regazo", añadió.

A pesar de que todo ha sido desvelado como una mera anécdota, algunos internautas han asegurado que las intenciones de Carey serían interesadas, ya que el sitio que ocupó Meryl Streep en la gala de los Globos de Oro era privilegiado, compartiendo mesa con Spielberg y Tom Hanks, entre otros.