Ben Affleck siente celos del nuevo amor de Jennifer Garner

Aunque el divorcio de Ben Affleck y Jennifer Garner ha sido uno de los más confusos y largos de Hollywood, la pareja decidió firmar los papeles definitivamente este 2017.

Después de anunciar su separación en 2015, el matrimonio trató de darse una nueva oportunidad sin éxito ninguno.

Divorciados oficialmente, Ben encontró consuelo en la productora de televisión Lindsay Shookus. Ambos pasearon sus relación por los Emmys, demostrando así que su largo matrimonio con Jennifer Garner era algo del pasado.

Pues bien, ahora la actriz ha decidido darle una nueva oportunidad al amor. La nueva conquista de la estrella es el también actor Josh Duhamel y según E!Online su amor comenzó durante el rodaje de la película Love, Simon.

En esta comedia, que verá la luz este 2018, la pareja da vida al matrimonio Spier por lo que la ficción se ha hecho realidad. Aún así hay alguien que no parece estar muy contento con esta historia, Ben Affleck.

Según el mismo portal de noticias el actor no vería bien que su exmujer vuelva a estar enamorada aunque él ya pasee con su nuevo amor por Hollywood: "Ben no está listo para ver que Jennifer rehaga su vida. Ben no está en absoluto preparado mentalmente para que Jennifer esté con otro hombre, especialmente con alguien como Josh Duhamel, pues se siente amenazado".