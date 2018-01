Penélope Cruz: "Me tienes hasta el moño, me tienes harta y me cago en la leche"

Penélope Cruz acudió este 16 de enero de 2018 a The Ellen Shows, el mítico programa estadounidense presentado por Ellen DeGeneres y no dudó en impartir clases de español a los espectadores.

La actriz, acudió al plató para hablar sobre su personaje en American Crimen Story: El asesinato de Gianni Versacce en la que se mete en la piel de Donatella Versace.

Durante la conversación, Penélope Cruz intentó que la presentadora del show repitiese algunas frases en castellano.

"Me tienes hasta el moño" algo así como "me tienes harta" y "me cago en la leche" que es similar a "maldita sea", fueron las frases elegidas por la intérprete para dar clases de español en directo.