Brigitte Bardot llama «hipócritas» y «calentonas» a las actrices

Brigitte Bardot considera que la mayor parte de las denuncias de acoso sexual en el cine que se han conocido en los últimos meses son «casos hipócritas» y afirma que muchas intérpretes «calientan a los productores para tener un papel».

En una entrevista con la revista «Paris Match», la que fuera actriz y mito erótico de los años 60 indicó que toda la polémica provocada por los abusos a actrices «ocupa el lugar de temas importantes sobre los que habría que debatir», según recoge ABC.

«Yo nunca he sido víctima de acoso sexual. Y me parecía encantador que me dijeran que era guapa o que tenía un buen culito. Este tipo de piropo es agradable», señaló.

Bardot, que está retirada desde hace años del cine y se dedica a la defensa de los animales, acusó a actrices de calentar a productores para tener papeles. «Después -añadió-, para que se hable de ellas, cuentan que han sido objeto de abusos».

