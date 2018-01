Meryl Streep: “Dustin Hoffman me abofeteó en un rodaje”

Meryl Streep ha contado en una entrevista enThe New York Times que Dustin Hoffman la abofeteó en el set de rodaje de Kramer contra Kramer, en 1979.

En la entrevista, recogida por la edición estadounidense de The HuffPost, Streep ha relatado que el coprotagonista de la película, por la que ella ganó un Oscar, le golpeó en la cara sin avisarla durante la grabación, según recoge ElHuffPost.

La conversación versaba sobre el nuevo proyecto de la actriz, Los archivos del Pentágono, pero el tema de los abusos a las mujeres en Hollywood ha aparecido en las preguntas y Streep ha recordado el momento: "Era mi primera toma en mi primera película, y él sencillamente me abofeteó. Se puede ver en la película. Era sobrepasarse. Pero creo que estas cosas están siendo corregidas ahora. No están corregidas políticamente, están arregladas. Y lo van a estar porque la gente ya no las acepta. Y eso es algo bueno".

En The HuffPost han recordado, al hilo de las palabras de Streep, que uno de sus biógrafos ya había dado a conocer un episodio en el que Hoffman daba un trato cuestionable a la actriz: se burló de ella por la muerte de su entonces novio, el también actor John Cazale, para provocarle una reacción ante la cámara. Ella misma contó otro episodio desagradable con su compañero de reparto como protagonista: el momento en el que se conocieron.

Tras las revelaciones sobre Harvey Weinstein que provocaron una cascada de acusaciones en Hollywood, Dustin Hoffman ha sido señalado por varias mujeres por acoso sexual.

En la entrevista en The New York Times, Meryl Streep se ha negado a revelar el nombre de otros hombres que se han comportado mal con ella, pero ha confesado que lo pasó especialmente mal al comienzo de su carrera como actriz:

"Me pasaron cosas, sobre todo cuando era joven y guapa. Ahora nadie viene a por mí, así que no he vivido ningún episodio así recientemente. Pero entonces, cuando todo el mundo se drogaba, había muchos comportamientos abusivos que son inexcusables. Ahora la gente es mayor y más sobria y hay una especie de perdón sobre aquello. Al menos, así lo siento yo".

La actriz ha asegurado que debemos "encontrar una manera para trabajar juntos, y creo que lo mejor para los hombres es que nos respeten como a iguales".

