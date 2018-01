Los nominados a los Oscar 2018 son…

"La forma del agua", del director mexicano Guillermo del Toro, se alzó con 13 nominaciones, entre ellas a mejor película y mejor director, pero se quedó a uno del récord que obtuvieron Titanic, La la land y All about Eve ("Eva al desnudo").

Si bien un repaso a los ya entregados Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores permite hacer algunas conjeturas, la batalla estará muy reñida, según recoge BBC Mundo.

La 90ª edición de los premios que entrega la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos se celebra el domingo 4 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, y será presentada por Jimmy Kimmel.



Lista de nominados

MEJOR PELÍCULA

Call me by your name

Darkest hour

"Dunkerque"

Get Out (conocida como ¡Huye!, en América Latina y Déjame salir, en España)

Lady Bird

Phantom Thread

The Post o "Los archivos del Pentágono"

"La forma del agua"

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri o "Tres anuncios por un crimen"



MEJOR DIRECTOR

Christopher Nolan, por "Dunkerque"

Jordan Peele, por Get Out

Greta Gerwig, por Lady Bird

Guillermo del Toro, por "La forma de agua"

Paul Thomas Anderson, por Phantom Thread



MEJOR ACTOR

Timotheé Chalamet, Call me by your name

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Daniel Kaluuya, Get Out

Gary Oldman, Darkest Hour

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq

MEJOR ACTRIZ

Sally Hawkins, "La forma del agua"

Saoirse Ronan, Lady Bird

Frances McDormand, "Tres anuncios por un crimen"

Margot Robbie, I, Tonya

Meryl Streep, "Los archivos del Pentágono.



MEJOR ACTOR DE REPARTO

Willem Dafoe, The Florida Project

Richard Jenkins, "La forma del agua"

Christopher Plummer, All the Money in the World

Sam Rockwell, "Tres anuncios por un crimen"

Woody Harrelson, "Tres anuncios por un crimen"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Mary J Blige, Mudbound

Allison Janney, I, Tonya

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, "La forma del agua"

Leslie Manville, Phantom Thread

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

The Big Sick, Emily V Gordon y Kumail Nanjiani

Get Out, Jordan Peele

Lady Bird, Greta Gerwig

"La forma del agua", Guillermo del Toro y Vanessa Taylor

"Tres anuncios por un crimen", Martin McDonagh

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Call me by your name

Molly's Game

The Disaster Artist

Mudbound

Logan



MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

The Boss Baby

Loving Vincent

"Coco"

Ferdinand

The Breadwinner

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

"Una mujer fantástica", Chile

The Insult, Líbano

Loveless, Rusia

On body and soul, Rusia

The Square, Suecia

MEJOR DOCUMENTAL

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island



MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Edith + Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop





MEJOR CORTO DE ACCIÓN

DeKalb Elementary

The Silent Child

The Eleven o'clock

Wate Wote/All of US

My nephew Emmett



MEJOR CORTO ANIMADO

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes



MEJOR EDICIÓN

Baby Driver

I,Tonya

"Dunkerque"

"La forma del agua"

"Tres anuncios por un crimen"

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

"La bella y la bestia"

Blade Runner 2049

Darkest hour

"Dunkerque"

"La forma del agua"



MEJOR FOTOGRAFÍA

Blade Runner 2049

"Dunkerque"

Darkest hour

Mudbound

"La forma del agua"



MEJOR VESTUARIO

"La bella y la bestia"

Darkest hour

Phantom Thread

"La forma del agua"

Victoria & Abdul



MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder



MEJOR BANDA SONORA

"Dunkerque"

"La forma del agua"

"Star Wars: el último Jedi"

Phantom Thread

"Tres anuncios por un crimen"



MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Mighty River, Mudbound

Stand up for something, Marshall

Mystery of Love, Call me by your name

This is me, The Greatest Showman

"Recuérdame", "Coco"



MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Baby Driver

Blade Runner 2049

"Dunkerque"

"La forma del agua"

"Star Wars: el último Jedi"



MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Baby Driver

Blade Runner 2049

"Dunkerque"

"La forma del agua"

"Star Wars: el último Jedi"



MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Blade Runner 2049

"Guardianes de la galaxia, vol. II"

Kong: Skull Island

"Star Wars: el último Jedi"

"Guerra del planeta de los simios"

Fuente original: BBC Mundo/Leer más

VÍDEO DESTACADO: “El instante más oscuro” Trailer