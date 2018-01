Miguel Bernardeau, hijo de Ana Duato: "Nunca te van a dar un trabajo por el apellido"

El equipo de Cuéntame presenta la decimonovena temporada de la serie y lo hace con todo el apoyo de los personajes de la series y es que sin duda alguna se trata de la serie más longeva y exitosa de TVE. Entre los que no faltaron a la cita pudimos ver al reparto de la series pero también a muchos los concursantes de Operación Triunfo como fue el caso de Luis Cepeda, Roi, Raoul, Mireya, Mimi, Ricky o Juan Antonio entre otros.

Como no podía ser de otra forma el hijo de Ana Duato, Miguel Bernardeau, quiso estar apoyando a su madre en una noche tan especial y es que, si algo tiene claro, es que se quiere dedicar al mundo de la interpretación.

CHANCE: No te lo podías perder.

Miguel Bernardeau: No, tenía muchas ganas.

CH: ¿Había nervios en casa? M.B: No, he visto mucho trabajo. Mucho trabajo y mucha dedicación, pero nervios no. Estamos muy contentos.

CH: ¿Qué esperas de la nueva temporada? M.B: Pues la verdad es que mucho, he estado con otros trabajos y no he visto nada pero por lo que he oído mucho, cosas muy nuevas y muy interesantes, las nuevas generaciones cogiendo el relevo que me parece muy bien.

MIGUEL BERNARDEAU: "EN CASA QUERIAN QUE YO ME LO GANASE POR MI MISMO, TUVE QUE IRME A ESTADOS UNIDOS PARA ESTUDIAR" CH: Han dicho que vienen pisando fuerte.

M.B: Sí, con nuevos actores, yo estoy como vosotros, no he visto nada, no he leído nada, no tengo ni idea.

CH: ¿Proyectos? M.B: Te puedo contar que estoy en la nueva serie de Netflix, Elite no te pudo contar nada porque estamos en ensayos y nada, súper contento, tenemos la película de Gracia Querejeta que sale ahora, con muchas cosas y poquito a poco, pasito a pasito.

CH: ¿Cuándo te empezó a llamar la atención esto? M.B: Desde muy pequeñito, pero bueno, las cosas en casa querían que yo me lo ganase por mí mismo, tuve que irme a Estados Unidos para estudiar allí y poco a poco. Por suerte cuando he vuelto he tenido trabajo y estoy dando mis primeros pasos.

CH: Pisando muy fuerte.

M.B: Bueno, pisando fuerte sí. Gracias a Dios.

CH: ¿Pides muchos consejos? M.B: Los justos y necesarios, sí. Me dan muy buenos consejos, es difícil también estar en casa y tener muchos consejos alrededor pero siempre son muy buenos y hay que recibirlos bien.

CH: ¿Te ves dentro de muchos años actuando? M.B: Sí, yo tengo muy claro que es lo mío y vivo por y para esto. Si tengo que hacer otra cosa porque no me contratan, pues lo haré, pero la interpretación para mí es el motor de vida.

MIGUEL BERNARDEAU: "NUNCA TE VAN A DAR UN TRABAJO POR EL APELLIDO, SE TRABAJA POR CALIDAD, NO POR NOMBRE" CH: Larga vida como actor.

M.B: Espero que sí.

CH: ¿En tu caso te ha beneficiado el apellido o no? M.B: Creo que es una parte complicada de esta profesión. Te pude perjudicar en muchos casos y en otros casos beneficiar. Nunca te van a dar un trabajo por el apellido, se trabaja por calidad, no por nombre y me lo he tenido que trabajar mucho pero el nombre sí que ayuda muchas veces. El haber nacido en un plató ayuda.

CH: Alguna vez te han dicho n casa esto no lo hagas.

M.B: No, me han dicho más haz lo que quieras y disfruta.