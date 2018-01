Los raros negocios que hicieron aún más ricas a estas celebridades

Ser famoso suele ser un trabajo de tiempo completo que reditúa grandes ingresos. Pero estos actores, músicos, modelos y atletas se las ingeniaron para incursionar en negocios fuera del rubo en el que desempeñan y allí también lograron éxitos que incrementaron sus fortunas, según recoge Infobae.

Bono

Todos conocen a Bono por U2 y su activismo, pero no tanto por el hecho de que es cofundador de Elevation Partners, una firma de capital privado que invierte en nuevos medios y tecnología. La firma lleva el nombre de la canción de U2 "Elevation". Según Bloomberg, la compañía tiene participación en Facebook, Forbes y Yelp.

Robert DeNiro

Robert de Niro no solo es un extraordinario actor sino que también es un exitoso empresario gastronómico y hotelero. En la actualidad, el grupo empresarial del conocido "rey del sushi", Nobu Matsuhisa, y del protagonista de Taxi Driver cuenta con 33 restaurantes en cinco continentes y una decena de hoteles boutiques en ciudades como Londres y Chicago.

Ellen DeGeneres

No solo es una presentadora con gran suceso sino que también es muy buena haciendo negocios en el mercado inmobiliario. Desde hace años, la actriz junto a su esposa, Portia de Rossi, dedican parte de su tiempo en renovar propiedades para luego venderlas al triple. En 2017, la pareja vendió su mansión de Santa Bárbara, Los Ángeles, por USD 45 millones, una cifra muy superior al precio que pagó por ella hace cinco años: USD 26,5 millones.

George Clooney

El gigante de bebidas alcohólicas Diageo compró en junio pasado la marca de tequila Casamigos, fundada por George Clooney, por USD 1.000 millones. La bebida de lujo fue creada en 2013 por el actor y dos de sus amigos, Rande Gerber y Mike Meldman.

Jessica Alba

La estrella del cine fundó Honest Company en 2012, una compañía que vende artículos orgánicos y sin componentes tóxicos para bebés, mujeres y para el hogar. La firma, cuyo éxito llevó a la actriz a la portada de la revista Forbes, tuvo problemas legales el año pasado tras la queja de los consumidores por la mala calidad de los productos. Para paliar las demandas pagó USD 1,55 millones. Pese a ese traspié, en los últimos años, ha generado cientos de millones en ventas anuales, lo que demuestra que fue una gran idea.

Ashton Kutcher

Todavía puede ser conocido por la mayoría como el actor de That '70s Show, pero Ashton Kutcher se ha ganado un nombre en la industria de la tecnología en los últimos años. Él y Guy Oseary, el antiguo administrador de Madonna, forjaron un vínculo con el multimillonario Ron Burkle y formaron A-Grade Investments. Convirtieron USD 30 millones en USD 250 millones con el apoyo astuto de los niños mimados de Silicon Valley, incluidos Uber y Airbnb.

Jessica Simpson

En 2006, la cantante probó suerte también en el diseño de modas con su propia marca: Jessica Simpson Collection. Con miles de millones en ventas, su popularidad llevó a Sequential Brands Group a adquirir una participación mayoritaria en la marca por un monto no revelado.

Jared Leto

Jared Leto es un hombre muy ocupado. Es actor, apareció recientemente en la película Blade Runner 2049, y es dueño de un Oscar. También es el cantante principal de la reconocida banda 30 Seconds to Mars. Y además es un exitoso inversor tech: posee acciones de Snapchat, Spotify y Reddit.

Kate Hudson

La actriz de "Almost Famous" y "How to Lose a Guy in 10 Days" obtuvo un gran éxito con su línea de ropa deportiva Fabletics para la firma JustFab.

Según Bloomberg, la línea de la estrella es la marca de mayor crecimiento en la compañía de indumentaria, con ventas que se triplicaron de USD 50 millones a USD 150 millones en su segundo año.

Mark y Donnie Wahlberg

Los hermanos Wahlberg abrieron la cadena de restaurantes Wahlburgers en 2011, con la primera ubicación en Hingham, Massachusetts, a una hora de la ciudad natal de los Wahlbergs, Boston. La cadena ahora tiene múltiples locales en Massachusetts, Las Vegas y Filadelfia, y una en Coney Island. Pero, como informó Business Insider, se expandirá a 118 ubicaciones en los próximos cinco a siete años.

Fuente: Infobae/Leer más

VÍDEO DESTACADO: George Clooney será padre de gemelos