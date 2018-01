María León: "A los Premios Goya me gustaría ir en bragas

María León es la madrina de "Pequeños detalles, grandes historias", la nueva iniciativa solidaria de Meetic en la que el servicio de citas líder en Europa, realizará una donación a la Fundación Española del Corazón (FEC) por cada beso o abrazo que se publique en Instagram bajo el hastag #PequeñosDetallesGrandesHistorias.

En una entrevista de lo más cercana, la actriz se ha mostrado muy sonriente y feliz y nos ha contado sus secretos en el amor y en las relaciones de pareja, cómo está afrontando el rodaje de la nueva temporada de Allí Abajo y nos ha confesado quién es su favorito indiscutible para ganar un Goya.

CHANCE: Hablando de amor, ¿está María León enamorada?

María León: Yo me enamoro constantemente, por las redes sociales, en la vida real, en la panadería, en la pescadería, en el centro comercial... A mí me gusta enamorarme mucho y mi profesión es una profesión de amar. Me enamoro de mis personajes, de mis compañeros, de los directores y directoras... Todo, me enamoro de todo.

CH: Tú eres de enamorarte de primera vista.

M.L: A mí me gusta enamorar a cualquier vista, cualquier medio es poco y todos me valen a la hora de amar.

CH: ¿Alguna vez has estado apuntada a una página como Meetic, para buscar pareja?

M.L: Yo personalmente no, pero tengo a muchos amigos que sí y muchas parejas de amigos que lo han conseguido a través de agencias de este tipo, sí.

CH: ¿Y tú te animarías?

M.L: La verdad que de momento estoy bien como estoy y tengo bastante amor, pero es una puerta que, evidentemente, no la cerraría si lo necesitara o tuviera cabida para poder entrar. Lo haría, claro que sí.

MARIA LEON Y LAS RELACIONES DE PAREJA

CH: ¿Cómo ama María León?

M.L: Muchísimo y con muchísima intensidad. Para mí el amor es un motor necesario para vivir. Además, para amar no solamente hay que tener pareja, tú puedes amar a tus familiares y amigos.

CH: ¿Cuáles son tus defectos y virtudes en una relación de pareja?

M.L: Los mismos defectos y virtudes que puede tener la vida en general. Las relaciones en realidad tienen sus virtudes y defectos, quién no arriesga no gana. Si tenemos defectos y virtudes es señal que el corazón está latiendo. Si me preguntas como soy yo en una relación en pareja, yo soy poli amor, yo creo que hay que amar mucho y entre todos más, pero si tenemos que tener algo concreto es el respeto, la generosidad y la admiración. Con esos ingredientes y con libertad tú puedes amar a cualquier cosa.

CH: ¿Has sufrido mucho por amor?

M.L: Bueno, yo me he enamorado mucho, yo sufro por vivir... Pero como mi obligación es ser feliz, la verdad que los sufrimientos por amor son grandes historias y glorias benditas para el cuerpo.

CH: ¿Cómo está tu corazón?

M.L: Pues con muchísimas grandes historias* CH: ¿Está ocupado? M.L: Sí, siempre. Ya sabes tú que el día que yo no esté amando, malo. Se me verá, porque yo el corazón siempre lo tengo ocupado.

CH: ¿Eres una persona detallista?

M.L: Depende. Porque detallista con regalos y eso.. Yo te doy besos. Hay detalles como llevar el desayuno a la cama que para mí pasan a un segundo plano.

CH: ¿Le pones pasión al amor?

M.L: Sí, es que el amor hace que viva. Yo para trabajar necesito vivir. El amor y el besar son necesarios para poder vivir, yo se lo aconsejo a todo el mundo.

CH: Y respecto al tema de los acosos en la industria cinematográfica, ¿Qué opinas?

M.L: En eso ya no estamos hablando de amor. Hemos cambiado de tercio completamente. Estamos hablando de amor, no estamos hablando de abusar, ni siquiera de feminismo. Estamos hablando que amar y de que ser generoso es una energía bonita y que ayuda a que en este caso, con Meetic llegue a un final todavía más bonito. Los abusos son otra cosa mucho más seria que creo que con la iniciativa de Meetic es estropear una mañana muy bonita.

MARIA LEON, CENTRADA EN EL RODAJE DE 'ALLI ABAJO'

CH: ¿Cómo están siendo esas grabaciones de "Allí Abajo"?

M.L: Divertidísimas, como siempre, me lo estoy pasando pipa. A Carmen, mi personaje, la están volviendo loca... Tiene una familia estupenda, y la cosa se desestructura para quererse todavía más. La tenemos más mujer, más vasca y más andaluza que nunca porque está más independiente que nunca.

CH: ¿Tienes más proyectos en mente?

M.L: Pues ahora estamos con El Autor que lo tenemos a las puertas de los Goya y que ojalá mis compañeros se lo lleven porque se lo merecen. Acabo de terminar una película belga con Sara Gil que es una directora novel y es super interesante, la grabé hace dos meses dejando a las puertas Sin Fin de la mano de los hermanos Alenda de la cual me siento muy orgulllosa y de la que estoy de la mano con Javier Rey, uno de los mejores actores que tenemos en este país, sin contar a mi hermano Paco que ya hemos comprobado que en La Peste está divino.

MARIA LEON: "ES INJUSTO QUE EDUARDO CASANOVA NO ESTE NOMINADO POR 'PIELES' "

CH: Hablando de los Goya, ¿ya tienes pensado el modelito que vas a llevar?

M.L: La verdad que a mí me gustaría ir en bragas. Hay mil diseñadores maravillosos, pero si se pueden utilizar españoles mejor porque es una gala nuestra en la que tenemos que mostrar nuestro talento y en España hay mucho, aunque no todos están en los Goya. En esta entrega de premios falta la nominación de Eduardo Casanova. No sé si podré ir a la gala, estoy rodando Allí abajo en Donosti y todo depende del tiempo allí porque es lo que manda en el rodaje. Esperemos que el tiempo nos deje bajar a Madrid para pasarnos por la gala del cine español. Sino, pues igualmente me pondré las bragas y lo veré. Si fuera me encantaría ir reivindicando la idea de la 'princesa por excelencia', me gustaría romper un poquito porque me parece que ya estamos muy modernizados y me gustaría intentar romper con alguna rebeldía porque creo que es el momento. Me siento muy orgullosa de poder participar en una noche como esta y además el poder ser activa y defender a la mujer, que somos muchas cosas mas allá de una traje de lentejuelas y unos tacones.

CH: ¿Tus apuestas para premiados este año?

M.L: Tengo el corazón partido y para mí el dolor más grande es que no esté Eduardo Casanova nominado, por lo que a partir de ahí me cuesta muchísimo trabajo apostar. Evidentemente tengo compañeros de El Autor y premios de maquillaje y peluquería que en este caso no se lo daría a Eduardo. Lo que puedo decir con claridad es que sí que me gustaría que hubiese estado Eduardo Casanova porque me parece injusto que teniendo un talento como el que tiene como director Novel, se haya valorado en todas las partes del mundo menos en este país. Independientemente de que guste o no la película, detrás de este chico hay un talento brutal. Y sino es ahora, será dentro de 50 años los que le premiarán y dirán que este señor era un talento.