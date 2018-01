Rose McGowan describe en detalle cómo la violó Weinstein

La actriz estadounidense Rose McGowan, una de las primeras mujeres que acusó a Harvey Weinstein por abuso sexual, ha publicado una autobiografía donde revela los detalles de su violación que, según la artista, fue cometida por el productor de cine hace más de 20 años, informa The Guardian.

El libro, titulado por McGowan como 'Valiente' ('Brave', en inglés) fue publicado este 30 de enero en diversos países del mundo. A lo largo de toda la obra, la actriz se refiere a su supuesto violador como 'El Monstruo', según recoge RT.

Según relata la propia artista, su primer encuentro con Weinstein ocurrió en 1997 tras la proyección de la película 'Going All The Way' (traducida al español como 'Demasiado Lejos'), coprotagonizada por McGowan, durante el Festival de Cine de Sundance.



Intenciones maliciosas

En esta ocasión, la joven actriz de 23 años fue invitada por el productor a compartir una velada en un restaurante. Sin embargo, el encuentro fue cambiado de lugar de manera inesperada, cuando McGowan fue invitada a pasar a la habitación de hotel de Weinstein.

Sin sospechar nada, la actriz estaba segura de que el verdadero propósito de la reunión era "planear el grandioso arco de su carrera". Sin embargo, tras conversar sobre asuntos profesionales durante unos 30 minutos, el productor la redujo físicamente al borde de un jacuzzi y la violó, recuerda la autora del libro.



Confesión a Ben Affleck

Inmediatamente tras este violento episodio, la actriz se dirigió a los estudios de producción de 'Phantoms', película donde McGowan trabajó junto a Ben Affleck, para filmar una escena. Al relatarle lo ocurrido a su colega, Affleck exclamó "¡Maldición! Le dije que dejara de hacer eso", según recoge la propia autora de la autobiografía.

"Me sentí muy sucia", confiesa la artista, que agrega: "Fui violada de tal manera y me sentí triste en lo más profundo de mi ser". Mientras tanto, Weinstein, cuya apariencia durante el acto sexual recordaba "un ananá derretido", contactó posteriormente a su víctima para referirse a ella como a una "amiga especial", detalla la actriz.

En su libro, McGowan menciona su infancia en medio de la comunidad polígama 'Hijos de Dios' y su juventud turbulenta, unos hechos que marcaron su lucha contra "la máquina" misógina de Hollywood. La obra concluye con un llamamiento a incrementar la cantidad de mujeres en posiciones de más alto nivel en la industria del cine.

Fuente: RT/Leer más

