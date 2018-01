Quique San Francisco y su oscuro pasado

El peculiar piso de unos amigos situado en el centro de Madrid ha sido el escenario escogido por Quique San Francisco para recibir a Bertín Osborne, con el que compartirá los recuerdos de una vida en la que han existido luces y sombras. El polifacético actor es el protagonista de la siguiente entrega de «Mi casa es la tuya» (Telecinco, 22.00).

Hijo de actores, Quique narra la tortuosa juventud de su madre, que ejerció como madre soltera. Ella fue quien «le salvó». «Le pedí que me encerrara. Me dijo que para verme así, prefería que me suicidara si tenía huevos porque la estaba matando en vida», relata. Pero no fue la única vez que le salvó. «Me hice francotirador, me metí en un cuerpo especial y tuvo que ir mi madre a buscarme a allí», recuerda. De su padre, el actor Vicente Haro, supo poco. No le conoció hasta cumplir los 17 años. San Francisco relatará cómo vivió la relación con su progenitor y con su padrastro, de quien decidió mantener el apellido, según recoge ABC.

Con una vida dedicada al mundo de la actuación y el humor, Quique hace un repaso también por otros momentos que han marcado su vida. Uno de los más duros fue la etapa de sus adicciones, motivo por el que fracasó su relación con Rosario Flores: «Tuve dos años maravillosos y otros dos en los que me dediqué a esa puta mierda». En aquel tiempo surgió un gran vínculo de amistad con otros miembros de familia Flores, como el que mantuvo con Antonio hasta su muerte, «pero a Antonio y a mi nos separó la droga».

Hasta el lugar de la entrevista se desplazó el actor Jorge Sanz, gran amigo de Quique, quien será el encargado de preparar la comida que los tres degustaron. Sanz contó cómo es trabajar juntos: «Ha llegado a entrar después de la señal de apaguen los móviles, pero yo sabía que Quique iba a llegar». Pero también relató muchas de las experiencias vividas en común: «Abro un ojo en mitad de la noche y lo veo como en los tebeos. Vaciándome los bolsillos de los pantalones cogiéndolos del tobillo del pantalón a ver qué caía», recuerda Sanz.

