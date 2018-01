Diane Keaton da la cara por Woody Allen

Después de que su hija adoptiva, Dylan Farron, le acusara de nuevo de abusar sexualmente de ella en 1992, cuando tenía 7 años, muchos han sido los rostros conocidos del séptimo arte que se han posicionado en contra del cineasta. Sin embargo, también hay quienes han salido en su defensa, como es el caso de Diane Keaton (72), que ha utilizado las redes sociales para señalar que sigue creyendo en la inocencia de Woody Allen (82), en lo que parece una de las primeras muestras de apoyo públicas hacia el director.

"Woody Allen es mi amigo y continúo creyendo en él", ha escrito la actriz junto al enlace de una entrevista a Woody Allen emitida en 1992 por el programa 60 minutes, según recoge Informalia.

En esa entrevista, Allen negó rotundamente haber abusado sexualmente de Dylan Farrow, la hija adoptiva del director y Mia Farrow, cuando era una niña. Unas acusaciones que han vuelto a salir a la luz tras los últimos casos de agresión sexual en Hollywood.

Dylan acusó al cineasta de haber abusado de ella cuando tenía siete años en una entrevista en televisión a principios hace unas semanas: "Todo lo que puedo hacer es contar mi verdad y esperar que alguien me crea en lugar de solo escucharme", afirmó, a lo que Allen contestó mandando un comunicado negando los hechos

No es la primera vez que Dylan acusa a su padre de abusos. En 1992, después de la difícil separación del director y Mía Farrow, su hija aseguró que de pequeña abusaba de ella. Ya en 2014, Farrow envió una carta a The New York Times en la que contaba cómo se habían producido los hechos que ya había prescrito legalmente.

