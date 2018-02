La Academia de Cine vetó a Emiliano Suárez y Carola Baleztena en la celebración de los Goya

"La Academia de Cine" ha levantado polémica antes de la celebración de los premios Goya de esta noche. El motivo ha sido dejar sin entradas a Emiliano Suárez y su pareja la modelo Carola Baleztena.

La Academia se defiende argumentando que estaban invitados por escrito como miembros de la empresa Suárez, que patrocina la gala, pero por un malentendido con las entradas corporativas de carácter no nominativo, finalmente no podrán acudir.

La revista Hola!, por su parte ha confirmado la asistencia de Emiliano Suárez y Carola Baleztena en la lanzadera organizada por una de sus grandes amigas, Carmen Valiño. Pero nada más, después de esto la pareja no está invitada a seguir disfrutando de la cita y deberá abandonar el recinto.

A pesar de que en un primer momento hubieran sido invitados por Cayetana Guillén Cuervo, amiga y miembra de la Academia.

La pareja ya acudió el pasado año como representantes de la firma Suárez, tras lo cual se produjo el robo de las joyas que tanta polémica causó, que Emiliano quiso así aclarar:

"No falló nada, no era nuestra última responsabilidad, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer con cada una de las actrices que llevaba joyas de Suárez y sabía que era lo que tenía que hacer con ellas, todas estaban aseguradas no hubo ningún problema. Sería un despiste y no hay que darle más importancia".

En esta ocasión no se descarta que ante tanta polémica, el motivo no haya sido un simple malentendido. Quizás la Academia no ha olvidado el post que Emiliano Suárez les dedicó hace algunos meses refiriéndose a su pésimo evento de Barcelona, en donde la desorganización y la falta de criterio propiciaron una situación incómoda a su pareja Carola.

Parece ser que no han sido los únicos, muchos actores y actrices también han sufrido lo mismo, por lo que están denunciándolo en redes sociales. La polémica está servida.