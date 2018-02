¿Sabes cuáles son los hobbies inconfesables y secretos de estos famosos?

Muchas celebridades suelen tener hobbies extraños. Otros no son tan inusuales pero muy pocos lo saben. El cofundador de Apple, Steve Wozniak, juega al polo en un Segway en su tiempo libre. Cameron Díaz ocupa su tiempo con los videojuegos, mientras que Angelina Jolie colecciona dagas.

Aquí están los pasatiempos sorprendentes de diez personas ricas y famosas, según recoge Infobae:

Tom Hanks colecciona máquinas de escribir antiguas

El actor y cineasta ha estado coleccionando máquinas de escribir vintage desde 1978. Además, Hanks lanzó una aplicación llamada Hanx Writer que brinda la maravillosa experiencia de escribir con una fuente de máquina de escribir manual en un iPad o iPhone.

Pero Hanks no sólo colecciona estos viejos aparatos sino que además los utiliza para escribir su correspondencia. "Escribo mis cartas en ellas", confesó el ganador del Oscar.

Johnny Depp colecciona muñecas

Además de la actuación, la pasión de la estrella de cine es juntar diferentes Barbies, todas ellas ediciones limitadas y especiales. Su colección incluye también muñecas de Beyoncé, del elenco de High School Musical, Elvis, Marilyn Monroe y Audrey Hepburn. La más extraña que posee es una de Lindsay Lohan con un brazalete en su tobillo de cuando estaba bajo arresto domiciliario.

Susan Sarandon adicta al ping-pong

La actriz es copropietario de SPiN, una cadena de clubes sociales de ping pong con sedes en Nueva York, Toronto, Los Ángeles, Chicago y San Francisco. "Me encanta el juego y puedes jugar hasta que mueras, a diferencia de otros deportes que tienes que abandonar en un cierto punto".

Liam Neeson ama la pesca con mosca

Neeson aseguró que hay una gran cantidad de "tonterías" en Hollywood de las que le gusta alejarse cuando no está trabajando y pasando tiempo con su familia. Su pasatiempo favorito: la pesca con mosca. Él dice que incluso ha tomado lecciones en un programa llamado 'Fly Fishing the World' y que lo hecho unas cinco veces.

Steve Wozniak juega al polo en un Segway

El equipo Silicon Valley Aftershocks jugó en Colonia, Alemania, para el campeonato mundial de polo de Segway, la Copa Woz, en honor al cofundador de Apple. Incluso fuera del campo de polo, Wozniak disfruta el uso de su Segway como su principal medio de transporte.

Angelia Jolie colecciona dagas

En 2008, la actriz contó a W Magazine que su madre la introdujo al mundo de la dagas cuando era pequeña, y que espera pasarle esta afición a su hijo mayor, Maddox. Consiguió sus primeras navajas cuando tenía 11 o 12 años, y ahora cuenta con una colección impresionante.

No obstante, afirmó que los cuchillos no tienen filo para que no hieran a nadie y que sus compras de dagas siempre estén "acompañadas de discusiones sobre la violencia".

Shailene Woodley fabrica sus propios productos

La estrella de la película Divergente y reconocida activista social hace ella su propia pasta de dientes, lociones, aceites faciales, medicinas y queso. "Es un estilo de vida completo", aseguró. Además, realiza sus remedios naturales con hierbas.

Antonio Banderas diseña ropa

El actor español Antonio Banderas vivió en Londres para estudiar diseño y confección en la célebre Central Saint Martins, escuela famosa por su programa de arte y moda. "No voy a detener mi vida profesional, continuaré actuando, dirigiendo, pero esto es algo nuevo ", aseguró el malagueño.

Cameron Díaz es "adicta" a los videojuegos

La bella actriz y estrella de Hollywood es una reconocida fanática de World of Warcraft. A pesar que ya supera los 40 años de edad, esta celebridad ha mencionado que le encanta el juego y es una de sus actividades favoritas en su tiempo libre.

Quentin Tarantino y los juegos de mesa

El pasatiempo del director de películas como Tiempo Violentos y Bastardos Sin Gloria es extrañamente específico: colecciona juegos de mesa basados en programas y show de televisión. Entre sus artículos más preciados figuran: Mi bello genio, Los Dukes de Hazzard y The A-Team.

Fuente: Infobae/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Antonio Banderas despeja todas las dudas sobre su salud