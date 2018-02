La mala relación entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker queda confirmada tras esta sucia pelea en Instagram

Otro bochornoso y desagradable episodio vía Instagram ha ocasionado una nueva confrontación entre ellas, la primera completamente pública. Esta semana, Cattrall publicó una foto de su hermano Chris para compartir con sus seguidores la triste noticia de su muerte. Al parecer, Kim habría encontrado en su casa el cuerpo sin vida de su hermano. «Con gran tristeza, mi familia y yo anunciamos el inesperado fallecimiento de nuestro hijo y hermano, Chris Cattrall. En este momento pedimos privacidad, pero queremos agradecerles a todos en las redes sociales por sus muestras de de amor y apoyo en este momento difícil», comentó junto a la imagen.

Muchos de sus seguidores le mostraron sus condolencias, Sarah Jessica Parker entre ellos: «Querida Kim, todo mi amor y mis condolencias para ti y para los tuyos y que Dios acoja en su gloria a tu hermano». Este comentario, supuestamente bien intencionado, no pareció gustarle a Cattrall, y le respondió a Sarah Jessica Parker recordándole que no son amigas. «Mi madre me preguntó hoy: ¿Cuándo esa @sarahjessicaparker, esa hipócrita, te dejará en paz?. Déjame dejar esto muy claro, (si no lo he hecho ya): no eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo por última vez para decirte que dejes de explotar nuestra tragedia sólo para restaurar tu imagen de niña buena», le dijo Cattrall a Parker en una nueva publicación en Instagram, donde también le dijo que no necesita ni su «amor», ni su «apoyo».

Fuente: ABC/Leer más

