El brutal ataque de la veterana actriz contra Pedro Almodóvar y Penélope Cruz

Victoria Abril está viviendo una etapa dorada en su carrera profesional a sus 57 años. La veterana actriz triunfa en Francia protagonizando desde hace unas semanas la obra teatral Paprika, un vodevil escrito por el célebre cómico francés Pierre Palmade que está teniendo mucho éxito en París, ciudad en la que ella reside desde hace años.

La otrora "chica Almodóvar" sin embargo parece olvidada en España y en una entrevista, concedida a la agencia EFE, se queja del trato que está recibiendo en su país por algunos cineastas. Es especialmente dura con Pedro Almodóvar:

"En España no hay trabajo para mí. Aranda se ha muerto, Agustín Díaz Llanes ya no rueda y Pedro Almodóvar no se ha muerto pero yo sí para él".