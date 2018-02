El insulto de Pedro Almodóvar a Santiago Segura: "El gordo, al final"

Cierra temporada Risto Mejide y fiel a su línea lo hará sacando a pantalla todo el rosario de tópicos españoles y sobre los españoles.

Y para ello, siguiendo por el carril, no ha tenido otra idea que lelvar al sillón Chester a Torrente, aunque en esta ocasión en versión Santiago Segura:

Santiago Segura (52) tira de archivo y resume los temas en que se inspiró para crear a Torrente.:

"Antes me parecía muy, muy gracioso, porque pensaba que era una cosa extinta y, de repente, miro para atrás y digo: 'No, no, está muy vigente'. España sigue siendo Torrente y eso me abochorna. A veces me he encontrado con gente que habla de Torrente con admiración y cariño. Vas en un taxi y dicen: La hostia. Torrente es la hostia, si es que es la bomba, si es que es lo más".