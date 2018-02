Las peores peleas detrás de las cámaras entre estrellas de Hollywood que nadie te ha contado

Cuando se trata de ver películas, es de esperar el drama. Pero, ¿qué sucede cuando el drama ocurre detrás de las cámaras?...Estas han sido algunas de las disputas más memorables:

El drama en "Sex & The City" comenzó en las calles de Manhattan

Tras años de rumores sobre las presuntas tensiones entre las protagonistas de la comedia Sex and the City, las fricciones entre ellas salieron finalmente a la luz. La mala relación entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall explotó cuando Cattrall arremetió contra su coestrella de la serie de HBO. "No eres mi familia, no eres mi amiga", le contestó Cattrall a su colega, que le había expresada sus condolencias por la muerte de su hermano, Christopher, a principios de este mes.

Shia LaBeouf y Tom Hardy a los golpes en el set

Tom Hardy y Shia LaBeouf rodaron juntos Lawless en 2012. Y aquello terminó mal. Al parecer, todo lo desencadenó una broma pesada. El caso es que terminaron a los golpes y LaBeouf aseguró que ganó la pelea, algo difícil de creer teniendo en cuenta que Hardy es un gran aficionado a las artes marciales.

John Hillcoat, el director del filme, fue quien confirmó que el enfrentamiento entre ellos existió, pero no reveló el resultado. Tras ese episodio, evitaron que pasaran tiempo juntos en los recesos entre escena y escena.

Michael Bay avergonzó a Kate Beckinsale en el set de "Pearl Harbor"

El director estadounidense Michael Bay es conocido por dos cosas: su éxito en la taquilla y por comportamientos sexistas con sus estrellas femeninas.

En 2016, Kate Beckinsale habló sobre la vergüenza que sufrió en el set de Pearl Harbor, dirigida por Bay, mientras aparecía en el programa británico "The Graham Norton Show".

Antes de comenzar a rodar, Beckinsale había sido madre. Al parecer, Bay estaba "desconcertado" por su apariencia. "Acababa de tener a mi hija y había perdido peso, pero me dijeron que si conseguía el papel, tendría que entrenar", dijo.

Las críticas de Bay no terminaron cuando finalizó el rodaje, según Beckinsale.

"Cuando estábamos promocionando la película, a Michael se le preguntó por qué había elegido a Ben y a Josh, y dijo: 'He trabajado con Ben antes y lo amo, y Josh es tan varonil y un actor maravilloso'. Pero cuando preguntaban por mí, él decía: 'Kate no era tan atractiva como para alejar a la audiencia femenina'".

Bay dijo en 2001 que había elegido a Beckinsale porque ella no era "demasiado linda".

Dwayne "The Rock" Johnson destrozó a sus compañeros de "Rápido y furioso 8"

Dwayne "La Roca" Johnson no tuvo piedad con sus compañeros de Rápido y furioso 8. El actor y luchador, de 44 años, tuvo palabras muy duras contra Vin Diesel, Scott Eastwood y Jason Statham, al finalizar la filmación de la película en 2016.

En una publicación en Facebook, "La Roca" llenó de elogios a Charlize Theron, Jordana Brewster y Michelle Rodriguez para después catalogar a sus colegas masculinos como "cobardes".

En otro mensaje en la mencionada red social, el actor dejó en claro que fue con Vin Diesel, protagonista de la película, con quien tuvo grandes diferencias.

George Clooney vs. David O. Russell

Durante la filmación de Tres reyes en 1999, George Clooney montó en cólera cuando el director David O. Russell tiró a un extra al suelo para mostrarle cómo hacer una escena.

Clooney intervino en defensa de su colega, lo que despertó la ira del realizador. "¿Por qué no solo te preocupes por tu put... manera de actuar? ¿O quieres pegarme? ¡Ven!, adelante, golpéame!", le dijo el cineasta a Clooney, quien en una posterior entrevista reconoció que esto lo "volvió loco".

El actor declaró que fue la "peor experiencia" de su vida y que no volvería a trabajar con él.Hoy mantienen una actitud cordial en sus encuentros en galas de premios y actos en Hollywood.

Leonardo DiCaprio y Clint Eastwood



La mala relación que hay entre los dos actores procede del rodaje de J. Edgar (2011). Dicen que DiCaprio no estaba demasiado contento con su interpretación y quería repetir algunas escenas, pero Clint Eastwood se negó rotundamente.

Johnny Deep y Angelina Jolie

Después de ver The Tourist (El Turista, 2010) nadie diría que no hay química entre la dupla delante de cámara. Sin duda fue un gran trabajo de interpretación ya que no se llevaron nada bien. Los rumores indican que la ex esposa de Brad Pitt acusó a su compañero de "mal educado" y "sucio". Fuera del rodaje procuraban mantenerse lo más alejados posible.

Hay un motivo por el cual Murray no repitió en la secuela de Los ángeles de Charlie. Según cuenta la leyenda, Murray apareció en el set juzgando las dotes interpretativas de sus compañeras de elenco. A Liu la recibió con un áspero comentario: "¿Tú, qué mierda haces aquí, si no sabes actuar?". Eso claramente no le sentó bien a su compañera. Sin embargo, Lucy se recuperó, y Murray fue reemplazado por Bernie Mac en la siguiente entrega de la producción.

Reese Witherspoon y el resfrío de Robert Pattinson

Fatal terminó el rodaje de Agua para elefantes (2011). Y todo, por culpa del resfriado. Reese Witherspoon se quejaba de que Pattinson la dejaba llena de mocos en las escenas de amor por culpa de una gripe. Tanto se quejó la actriz que el actor, probablemente para vengarse, comenzó a decir que su pareja en la pantalla llevaba faja para lucir más delgada. En definitiva, ambos terminaron con no muy buen concepto de su compañero de reparto.

Michael Bay vs. Megan Fox

Megan Fox debió abandonar su trabajo en "Transformers" por el director Michael Bay. En una entrevista la bella actriz lo comparó con "Hitler".

"Él es como Napoleón, quiere crearse esta fama de loco y por eso se porta como un Hitler en el set. Es una verdadera pesadilla trabajar con él (...) Tan vulnerable y frágil en la vida real y tan tirano en el set", fueron las palabras de la estadounidense que al poco tiempo sería despedida por estas declaraciones.

¿Qué dijo Michael Bay al respecto? "No me hirió, porque sé que así es Megan. A ella le encanta recibir una respuesta. Y lo busca de la manera equivocada. Lo siento, Megan. Lo siento por hacerte trabajar doce horas. Lo siento por hacer que te presentaras a tiempo. Las películas no siempre son cálidas".

