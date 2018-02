Ana Belén: "No me he negado a volver a televisión, es que no tenía propuestas"

Ana Belén ha acudido junto a su hija Marina San José a la cena previa de los premios Fotograma el pasado lunes en Madrid. De lo más orgullosa de su carrera profesional, la cantante y actriz confesó que no le gusta darle demasiados consejos a su hija en cuanto a la interpretación se refiere y es que, por experiencia propia, sabe que a ciertas edades no se aceptan consejos.

CHANCE: Enhorabuena.

Ana Belén: Gracias.

CH: ¿Hay más nervios por tu nominación o por la de tu hija? A.B: Bueno siempre tienes más nervios cuando no tienen que ver contigo, tienen que ver mucho más contigo, pero no exactamente contigo. Siempre que voy a un estreno de ella, pues son nervios que pasas. Pero mucha ilusión, con muchas las cosas que a lo largo de los años me unen a Fotogramas, desde hace muchos años, a estas alturas de mi vida, estar nominada, es un gusto.

"NO ES QUE ME HAYA COSTADO, YO NO ME NEGABA, ES QUE NO TENIA MUCHAS PROPUESTAS" CH: Lo que te ha costado volver a televisión y mira que bien te ha sentado.

A.B: No es que me haya costado, yo no me negaba, es que no tenía muchas propuestas.

CH: ¿En serio? A.B: Sí, en serio. No tenía tantas propuestas. Pero bueno al final llegó este personaje y feliz y sobre todo muy contenta de haber trabajado con unos compañeros absolutamente maravillosos. Ha sido una suerte, hemos hecho un equipo fantástico, con mucho cariño y muy bien.

CH: ¿Te han venido más propuestas después de esto? A.B: No, pero eso siempre pasa, los actores siempre estamos pendientes del teléfono, eso lo decimos todos.

CH: ¿No te desesperas? A.B: Había un presidente de una compañía discográfica que cuando todos estaban en plena efervescencia, él siempre decía humildad, humildad... Pues esta profesión te da muchos momentos para la humildad, unas veces estás ahí arriba en la cresta de la ola y llevar tantos años en esto aprendes de todo. Sobre todo yo hago muchas más cosas que esto que he hecho en televisión.

CH: ¿A qué dedicas el tiempo libre? A.B: Lo primero a los amigos, a la familia obviamente pero mucho a los amigos que hay que cuidar y atender, estar ahí y luego pues me gusta mucho leer, me gusta ir al cine, me gusta ir al teatro y cuando puedo viajar.

"CUANDO ERES JOVEN NO ACEPTAS LOS CONSEJOS, LO SE POR EXPERIENCIA" CH: Cantar también.

A.B: Eso es trabajo. Ella está hablando el tiempo en el que no estoy trabajando que es, por suerte para mí, poco.

CH: Son valores que has inculcado a tus hijos, la sensatez, el saber esperar a que lleguen las oportunidades.

A.B: Las cosas no se inculcan, hay algo que lo respiras y lo vives. Mis padres nunca me dijeron tú tienes que hacer esto, o hacer esto, pero sin embargo ellos con su manera de estar y de entender la vida pues lógicamente a mis hermanos y a mí nos inculcaron ese legado. Creo que eso es lo mejor, el poso que te va dejando la gente, primero la familia con la que vives y luego la gente con la que tienes la suerte de compartir la vida, que también forma parte de tu familia.

CH: Pero seguro que orientas a tu hija.

A.B: Cuando eres joven no aceptas los consejos, lo sé por experiencia. Como yo eso lo tengo muy presente, no se me ocurre dar consejos.

CH: ¿Has sido muy rebelde? A.B: Bueno, a ver rebelde, he sido joven, una destroller...

CH: ¿Te has calmado? A.B: ¿Tú crees que me he calmado? CH: Pareces muy serena pero debajo hay una mujer luchadora.

A.B: Intento ser serena porque es lo mejor, ya bastantes momentos de crispación te da la vida y el momento como para encima tú...

"YO NO HE PRETENDIDO SER EJEMPLO DE NADA. YO HE HECHO LO QUE CREIA QUE DEBIA DE HACER" CH: ¿Eres reivindicativa? A.B: Es lo que nos ha tocado a lo largo de la vida y no creo que haya sido ni sea nada especial pero es lo que a la gente de mi generación nos ha tocado y cuando ya parecía que ya éramos mayores y ya vendrían otros, pues resulta que no, que tienes que seguir ahí porque forma parte de tu carácter.

CH: Siempre se decía que los hijos de famosos no tienen por qué salir y siempre se ponía como ejemplo a tus hijos.

A.B: Yo no he pretendido ser ejemplo de nada. Yo he hecho lo que creía que debía de hacer, que tenía que hacer con respecto a dos niños que no tenían por qué estar ahí pero con esto no quiere decir que yo haya criticado el que otras personas o actores o artistas en general hicieran lo contrario, para nada. Yo he hecho lo que creía que tenía que hacer.

CH: Pero no es obligación que los hijos salgan.

A.B: Pero eso no es ningún mérito, yo hice lo que creía y luché por eso además. Ahí sí que luché mucho y fui muy intransigente.

CH: Has sido muy celosa con tu intimidad.

A.B: Y lo sigo siendo. No tiene nada que ver, yo vengo aquí y sé lo que sois vosotros, lo que soy yo, por qué estoy aquí y lo que tengo que hacer. Si no, no vendría.

CH: Cuando vas a hacer la compra es tu vida.

A.B: Yo entiendo que la gente si me conoce se acerquen, yo lo agradezco mucho* Yo lo que siempre digo a todo el mundo es estudiar, no solo a mis hijos, a todos. Hay que estar preparados en la vida, hay que estudiar para todo, aunque luego no vayas a trabajar, eso queda para ti.

CH: ¿Cómo eres como abuela, eres más consentidora? A.B: No, he sido muy estricta como madre y como abuela. Soy un encanto.

CH: ¿Te dan miedo las arrugas? A.B: Cuando tú te miras cada día al espejo y te conoces y sabes lo que eres.

CH: ¿Te gustas? A.B: Pues sí, me río y tengo arrugas, claro que sí. Porque me río.

CH: No hemos conocido tu opinión acerca del movimiento feminista que hay en el mundo artístico. ¿Tú te enfrentaste a alguna situación incómoda? A.B: No en ese sentido, pero sí sé que ha habido casos y ha habido casos en este país. Pero cómo no va a haber casos en esta profesión si lo hay en todas, esto al final se reduce al poder, el hombre desde siempre ha tenido el poder, no quiere dejar que las mujeres vayamos teniendo esa igualdad que reclamamos en todos los sentidos. Es una cuestión de poder. Yo no he tenido ese problema.