Penélope Cruz insulta a Disney y se queda tan fresca

La mujer de Javier Bardem ha confesado que cambia el final de los cuentos clásicos que lee a sus hijos para hacerlos más feministas y romper así con los roles tradicionales que las mujeres adoptan en las historias: "En mi versión de la Cenicienta, cuando el príncipe le pregunta si quiere casarse con él, ella contesta: 'No, gracias, no quiero ser princesa. Quiero ser astronauta o chef'".

Firme defensora del movimiento Time's Up y de la igualdad de género, Penélope Cruz (43) le ha declarado la guerra a los tradicionales cuentos infantiles, a los que les da su propia versión para luchar contra los estereotipos y desigualdades de sus personajes. "Cuando leo cuentos a mis hijos por la noche, cambios los finales siempre. Que les jodan a Cenicienta, a la Bella Durmiente y a todas las demás", ha confesado en una entrevista a la revista Porter Edit.

La actriz de Vicky Cristina Barcelona, que ha asegurado que es "madre antes que actriz", ha hecho especial hincapié en la importancia de la educación de los más pequeños a través las historias que se les cuentan: "Los cuentos de hadas son vitales, porque son las primeras historias que escuchan. Hay demasiado machismo en esas historias y eso puede afectar a la manera en que los más pequeños ven el mundo. Si no tenemos cuidado pueden empezar a pensar: 'Ah, así que es el hombre el que lo decide todo".

La técnica de cambiar el final del cuento se está convirtiendo en una de las más populares de Hollywood. Hace unos días, la actriz Kristen Bell (37) confesó que recurría a este método para empoderar a sus hijas: "Veo muchos libros de mis hijas en los que todo se trata de que el príncipe quiere casarse con la princesa y ella dice '¡Sí!'. Y me pregunto por qué no se molestó en conocerla antes, por qué no le preguntó primero si ella quería", señaló la intérprete.

