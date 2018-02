Animayo supera sus expectativas en Barcelona con su especial dedicado a las mujeres en el sector de la animación

El XII Summit, Conferences and International Film Festival Animayo cierra su edición en Barcelona alcanzando los 2.623 participantes en CaixaForum. Animayo supera así la edición del año pasado con un completo programa de siete master clases de ponentes internacionales, dos proyecciones del Palmarés Oficial Animayo, un estreno nacional de largometraje de animación, un especial de animación eslovaca, revisiones de portfolios y tres talleres formativos para distintos segmentos de edad.

Animayo cierra su temporada en Barcelona, poniendo broche a una edición en la que se ha convertido en el primer festival del mundo en dedicar enteramente su programación a la figura de la mujer en la industria de la animación, los efectos visuales y los videojuegos, en promoción de la política de igualdad de oportunidades dentro del sector.

Animayo Barcelona 2018 ha contado con algunas de los más destacadas y reconocidas especialistas en animación, efectos visuales y videojuegos, directoras, productoras y creadoras digitales de prestigio internacional, que han trabajado y trabajan para grandes compañías como es el caso de Aya Suzuki, Cécile Brossette, Olga Szablewicz-Pisuk, Louise Bagnall, Belli Ramírez, Galina Miklinova y Natasha Duran.

Especialmente atractivo para el público participante de Animayo Barcelona resultó la proyección del Palmarés Oficial Animayo 2017, ya que el festival celebra que La Academy of Motion Picture, Arts and Sciences, que otorga cada año los premios OSCAR® ha reconocido a ANIMAYO como festival cualificado para los OSCAR® en la categoría de cortometraje de animación ("Academy qualifying festival for the Short Film Awards®"). Esto significa que los cortometrajes ganadores del Gran Premio del Jurado de Animayo 2018 entrarán automáticamente a ser considerados por el Comité de Selección de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood por los premios Oscar®.

El evento estuvo dirigido y producido por Damián Perea Producciones SL, y contó con la colaboración de la Obra Social "la Caixa", L`Idem Creative Arts School de Barcelona, Centro Checo de Madrid, Centro Eslovaco, Instituto Polaco de Cultura, Platige Image, In Extremis Film y Novotel Barcelona Cornellá, entre otros.

El Festival Animayo trabaja ya en la que será su decimo tercera edición, cuyo punto de partida será Gran Canaria, sede oficial, en el mes de mayo, para extenderse desde ahí a otras ciudades ya programadas para su temporada 2018-2019 entre las que se encuentran Madrid, Los Ángeles, Praga, Portugal y Barcelona.