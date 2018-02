Santiago Segura: "Estoy hipnotizado por Cristina Pedroche"

El siempre brillante Santiago Segura sitúa a la siempre maciza Cristina Pedroche al nivel de Bette Davis y revive junto a Maribel Verdú la vieja historia de la novata dispuesta a zamparse a la veterana, o sea, Eva al desnudo.

El viernes se estrenaba Madagascar, el Musical en vivo, en el Teatro de la Luz Phillips y Santiago Segura fue uno de los muchos famosos que no quisieron perderse la premiere de este espectáculo pensado para hacer las delicias de todos los públicos, especialmente del infantil. De hecho los menores de 12 meses no pagan entrada.

El director y protagonista de Torrente se llevó al teatro a su hija Calma Segura Amaro, pero no posó con ella. En el photocall demostró sus conocimientos sobre cine infantil y nos confesó que nunca ha abandonado la infancia:

"Soy en el fondo como Peter Pan. Los pingüinos son los que más me gustan, pero me dio lástima que se fueran por libre, se hicieran estrellas con su serie y abandonaron la pandilla".

El cineasta está de plena actualidad y ultima los detalles del estreno de Sin rodeos, película que dirige y en la que Cristina Pedroche debuta como actriz (El insulto de Pedro Almodóvar a Santiago Segura: "El gordo, al final").

De creer las alabanzas que el cineasta lanza a favor de la presentadora, estaríamos ante la gran esperanza blanca del cine español (Santiago Segura: "Cristina Pedroche os va a sorprender porque lo hace muy bien").

El hombre que habita en el personaje de Torrente ha encontrado en la mujer de Dabiz Diverxo a una actriz a la altura de Bette Davis.

"Si tuviera que calificar su trabajo le pondría no un sobresaliente, sino una matrícula de honor".

El director y conocido vendedor de sus propios trabajos avisa de que todos aquellos que se esperan que no lo hiciera bien "se van a sorprender".

Tales son las expectativas que tiene en su futuro que duda casi de poder volverla a contratar:

"Si tengo de nuevo un papel que se adecue a ella no dudes que voy a llamarla, pero debería tener la suerte de que estuviera libre. Yo creo que se la van a rifar a partir de ahora".

En la película, que estará en los cines a partir del 2 de marzo, Cristina interpreta el personaje de la supervisora de la protagonista, Maribel Verdú.

Es la típica "niñata" que le han puesto por encima para fastidiarla. La propia Pedroche en una escena se hace una foto con un paloselfie con Maribel y afirma:

Nadie duda de que Segura, que es un águila muy bien entrenada para esto del marketing, comentó lo que opina en la vida real una actriz consagrada como Maribel Verdú de la principiante Pedroche.

Como en Eva al desnudo, Bette Davis sería Maribel y la novata Anne Baxter. Pues bien, Maribel no puede ser más generosa al hablar de la joven promesa y no ha escatimado elogios hacia ella. Así nos lo contó Santiago:

"Maribel está flipada. Me decía: '¿En serio que esta chica no ha hecho ninguna otra película antes? Es que me encanta. Es muy buena".