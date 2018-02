¿Sabes qué fue de Linda Blair, la niña endemoniada de ‘El exorcista’?

Linda Blair adora los animales y muy especialmente los caballos, su auténtica pasión. De hecho, quería hacer carrera como veterinaria y, para ir ahorrando para sus estudios y sus clases de equitación, su madre la llevó a castings desde muy temprana edad. A los seis años ya aparecía en varios anuncios publicitarios.

Nacida en Misuri (EE.UU.) en 1959, tenía solo nueve años cuando formó parte de la telenovela Hidden faces (1968). Debutó en el cine con el drama The way we live now (1970) y con catorce fue seleccionada entre 600 aspirantes para encarnar a Regan McNeil, la niña poseída por el demonio en El exorcista (1973), una de las películas de terror más emblemáticas y perturbadoras de la historia del cine.

William Peter Blatty se inspiró en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949 para escribir su novela y el posterior guión que William Friedkin se encargó de trasladar con gran éxito de crítica y taquilla a la gran pantalla. El rodaje de siete meses fue especialmente duro para la adolescente, que se pasaba varias horas al día en la sala de maquillaje para otorgar el aspecto satánico que requería su personaje.

La chiquilla no solo debía aguantar una transformación física que pasaba por torcer su cuerpo de formas imposibles, también debía simular que se masturbaba con un crucifijo, hablar con un sonido gutural y de ultratumba y lanzar todo tipo de obscenidades como la célebre frase "¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?". Eso sí, fue sustituida por otra actriz en las escenas más subidas de tono.

