Jorge Javier Vázquez: “Estoy separado pero no muerto"

Aunque está hasta en la sopa, Jorge Javier Vázquez hace honor a su desparpajo habitual en una entrevista concedida desde el Caribe; y es que las penas con pan, son menos penas, o eso dicen. Jorge Javier Vázquez afirma este miércoles en la revista Lecturas que su separación ha sido toda una sorpresa para él: "Yo era feliz, no me lo esperaba y jamás lo habría dejado yo". Paco le dejó una semana antes de su gran estreno teatral y desde entonces no ha vuelto a saber nada de él: "He aprendido a no pensar, no le doy vueltas. En aquel momento no podía recrearme en el dolor y lo aparté de mi cabeza como si no existiera, ahora sólo pienso en el día a día".

A pesar de lo sucedido, el presentador no guarda rencor y sólo tiene buenas palabras para su ex pareja: "Sigo enamorado de él, ha sido el hombre de mi vida y si esto se acaba daré gracias por haberlo conocido. No siento rencor, es una de las personas más importantes de mi vida y lo seguirá siendo. Lo estoy viviendo todo como un paréntesis, esto ha pasado muchas veces y de hecho he llorado menos que en otras separaciones que hemos tenido", afirma, según recoge Informalia. De hecho, está intentando disfrutar al máximo de este 'descanso': "Estoy ligando, me estoy entreteniendo porque estoy separado, pero no muerto. Me hace gracia porque había gente agazapada a mi alrededor y cuando se han enterado de que estaba soltero han surgido". Efectivamente, Jorge deja caer que ya ha tenido más de un amigo: "Si sólo tuviera un pretendiente sería frustrante jajaja".

VÍDEO DESTACADO: Jorge Javier Vázquez no está dispuesto a perder una millonada en 'Sálvame'