Jennifer Lawrence da el do de pecho hablando sobre su relación con Brad Pitt

Un prestigioso diario británico contradijo las versiones de la revista Star en las que se da por hecho el vínculo amoroso. Subieron como palma y cayeron como coco, así fueron los comentarios que afirmaban un posible noviazgo entre los famosos actores. Fue uno de los rumores más fuertes que circularon en los últimos dos meses. Era el que involucraba sentimentalmente a la talentosa actriz Jennifer Lawrence con Brad Pitt, divorciado -escandalosamente en septiembre de 2016- de otra megaestrella de Hollywood, Angelina Jolie.

Las versiones indicaban que ambos habían comenzado una relación que los unía en la pasión y en el amor, indistintamente. Pero ayer, Lawrence fue terminante: "No". Las declaraciones las hizo anoche durante el show Watch What Happens Live que conduce Andy Cohen, según recoge Infobae.

"No. Lo conocí una vez hacia 2013, pero fue por casualidad", indicó la actriz de 27 años, protagonista de Red Sparrow. Sin embargo, Lawrence tardó demasiado en desmentir los rumores, lo que también alimentaba la posibilidad de que el soltero/divorciado más codiciado de la industria del cine haya sido finalmente conquistado.

VÍDEO DESTACADO: Así fueron los humillantes inicios de Jennifer Lawrence