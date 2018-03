La 'puñalada' de Maribel Verdú a Santiago Segura

Decía Enrique Jardiel Poncela que la sinceridad es el pasaporte de la mala educación. Santiago Segura y a Maribel Verdú se desplazaban hasta el plató de «El Hormiguero» para hablar de «Sin rodeos», una de las comedias más esperadas del año y que se estrena el viernes 2 de marzo. Para Pablo Motos es el mejor trabajo de Segura como director. «No lo tenía difícil», contestaba entre risas, aunque Segura no tardó en alabar el trabajo de Maribel Verdú: «Ella es una estrella porque hay muchas actrices que no son estrellas, pero ella sí». Pero Verdú le restó importancia al comentario rápidamente: «No soy una estrella, soy una actriz», según recoge ABC.

Sin embargo, Segura no dudó en confesar «el único defecto» de Maribel Verdú. «No le pidas que corra», aseguraba. «En 'El sueño de Tánger', Ricardo (Franco) me decía ‘corre bien'. No sé correr. nunca he sabido. De hecho, en «El laberinto del Fauno» corro, pero en primer plano. El resto de imágenes aparece una doble». Ante esta confesión Pablo Motos le pidió a Segura que la describiese: «No es exactamente una minusvalía, pero corre mal». «Menos mal que el montaje hace milagros», comentaba Verdú.

