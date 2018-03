Santiago Segura: «Estuve un año entero recibiendo cocaína y LSD tras "El día de la bestia"»

Santiago Segura Silva es actor, guionista, director y productor de cine español, popular por su pentalogía de Torrente. Ha trabajado también y en menor medida como presentador de televisión, actor de doblaje y guionista de historietas, siendo además coleccionista de cómics originales. El director de «Sin rodeos», sin embargo, confiesa que tiene «algún miedo» antes del estreno nacional de su «película liberadora», como «que pueda no gustarle a los fans de "Torrente"», así como que «la gente que aborrece a "Torrente" no vaya a verla» por haberla dirigido él. Sus temores, así las cosas, tienen que ver con «los prejuicios» que alimentan a la sociedad de hoy en día. «El otro día iba con un amigo y me dijo: "Mira, un fan de Torrente". Y era un tío con una pinta de gañán... que me gritó: "¡Eh! ¡Torrente!". Y me dijo mi amigo: "Mira, ese es tu público". Y dije yo: "No chato no. Mi público son abogados, arquitectos, licenciados... pero esos no te chillan por la calle"», afirma.

Aunque esos estereotipos no son lo único que Segura reprueba al respecto, sino que la cuestión va mucho más allá. «La gente creía que yo era machista por "Torrente". A mí me han besado chicas y me han dicho: "¡Qué bien hueles!" "¿¡Y qué pensabas!?"», cuenta. «Claro, y también soy machista. Y alcohólico. Y del Atleti...», prosigue, antes de afirmar que «la gente no diferencia entre persona y personaje». «Cuando hice "El día de la bestia", estuve un año entero recibiendo LSD y cocaína en las fiestas. Yo preguntaba: "¿Por qué me dais esto?" No he tomado una droga en mi vida, pero como bordo los personajes y José María (el protagonista de «El día de la bestia») era politoxicómano, pues la gente pensaba que así era yo. En las radios, se pensaban que era heavy cuando iba a entrevistas por mi papel en "Isi/Disi". Yo les decía que no. ¡Si me gustan Dean Martin y Frank Sinatra! Pero no me creían. Acaba uno harto de los estereotipos», condena el cineasta, según recoge Alex Jiménez en ABC.

Así las cosas, a Segura no le gusta que se le haya podido encasillar como «Torrente». «Siempre han pasado varios años entre cada una de las películas de "Torrente", que duran hora y media. Si lo piensas, en veinte años, solo he interpretado a Torrente durante siete horas y media. ¡No es tanto! No creo que sea tan sorpresivo que dirija algo fuera de la saga», comenta, aunque afirma que, debido a la actual situación social, estrenar «Sin rodeos» quizá sea más adecuado que hacer una nueva de Torrente. «Si piensas en que han quitado la obra de ARCO, que han secuestrado "Fariña" o que le han metido tres años de cárcel a un rapero por una canción, por muy bestia que sea, este igual no era un buen momento para "Torrente", que por otro lado es una película bastante underground y punky. Aunque también te digo, ¿por qué renunciar a algo que me divierte tanto?», se pregunta.

VÍDEO DESTACADO: El gas butano y el butanero, según Torrente