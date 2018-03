¿Sabías que Angela Molina es abuela, tiene una nieta de 14 años y se dedica a ella?

Después de recibir un Premio Especial de Homenaje en los Premios Fotograma número 68 tras ganar cuatro Fotogramas de Plata, la actriz se ha emocionado mucho en su discurso y ha vuelto a emocionar a todos los presentes Angela Molina tiene muchas facetas desconocidas como su faceta de madre y de abuela, y es que Angela es una abuela como otra cualquiera, y además de ser muy familiar cada vez que habla de sus nietos se le cae la baba.

La actriz ha hablado con nosotros sobre su nieta mayor y de lo que ésta quiere ser, todo apunta a que puede querer ser actriz como su abuela y su tía Olivia Molina.

CHANCE: ¿A qué se dedica tu nieta?

Angela Molina: Pues tiene 14 años, se dedica a ir al colegio. No sé si le va a gustar que lo diga así que no te lo digo, pero sabe a qué se va a dedicar, sabe lo que quiere...

CH: ¿Actriz? Cena de nominados, con ganas de encontrarte con amigos y compañeros.

A.M: Sí, he venido solo por eso en realidad. Para veros a vosotros y lo que sigue. Bien, todo bien.

CH: ¿Los homenajes no dan un poquito de vértigo?

A.M: Yo como va viniendo. Lo veo bien como es...

CH: ¿Balance de toda tu evolución?

A.M: Pues son cuarenta y tantos años, bastantes tantos. No hago balance. Lo hace el balance por mí.

CH: No está nada mal que te lo reconozcan

A.M: Puede ser.

CH: Cuando echas la mirada atrás ¿lo haces con una sonrisa?

A.M: La verdad es que no soy de echar para atrás la mirada, yendo para delante la cabeza la tengo que tener muy entrenada, la memoria es muy caprichosa y con lo que tengo encima no me da tiempo a mirar para atrás. de alguna manera lo que hay detrás te da mucho amor, mucha tranquilidad porque hemos vivido la vida y nos trae unos recuerdos en los que nos podemos amparar bien, tranquilamente. con lo más importante de todo que es ese amor que es para todos igual.

CH: ¿No eres una mujer nostálgica?

A.M: No, para nada. Además soy súper despistada, hasta para tener nostalgia.

CH: Eres una mujer muy familiar, vemos a tu hija, pero ¿cómo es Angela Molina como abuela?

A.M: Estoy pirriada, tengo debilidad, no los veo mucho porque tienen sus vidas y todos tenemos cosas y en ese sentido prefería los hijos porque siempre estaban a tu lado, esto de ser abuela lo tienes como un tesoro. realmente son momentos que son tesoros y la abuela los vive como tal porque son momentos privilegiados.

CH: Dicen que una es distinta como madre y como abuela

A.M: No, no creo. Quizás como era más joven antes tenía más energía, pero el amor es el mismo y me lo paso igual de bien, soy igual con ellos que como era con mis hijos, creo. son muy dulces, son una maravilla.

CH: ¿Proyectos laborales que te gustaría abarcar?

A.M: No me lo pregunto, ya estoy pendiente de todo lo que me tengo que aprender de texto, yo voy al día.

CH: Te gusta disfrutar cada momento...

A.M: Sí y hay muchos proyectos interesantes, la verdad. Gracias a Dios, pero no me gusta mucho hasta que no estoy en ellos, hablar de ellos. Es una de las cosas que siempre ha sido así, por respeto, por temor... sobre todo por respeto.

CH: Olivia también está teniendo una carrera maravillosa, ¿Le das algún consejo?

A.M: La verdad es que me los da ella a mí. La juventud arrasa, son divinos, no solo Olivia, también la más pequeña.

CH: ¿En los consejos te tiene como una vela, es más estricta?

A.M: No, eso la pequeña. Olivia y yo somos las dos, es genial así. Pero María si es bien exigente conmigo, es divertida, me encanta cómo es. Olivia y yo es una amistad total.

