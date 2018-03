“Acostarse con una actriz para impulsar su carrera no es una violación”

El letrado estadounidense asegura en una entrevista con The Times que las prácticas de su cliente pueden ser poco éticas, pero no son delito. "Si una mujer decide que necesita acostarse con un productor de Hollywood para avanzar en su carrera, y lo hace a pesar de que lo considera repugnante, esto no es una violación", sostiene Brafman. A su juicio, ni siquiera constituye "un crimen".

Para defender a Harvey Weinstein, su abogado insiste en la idea de que su cliente no ha sido el primero en pedir favores sexuales a mujeres a cambio de impulsar su carrera artística. "El sofá de los castings en Hollywood no se lo inventó Weinstein (...) eso ya se hacía antes de que él naciera", manifiesta, según recoge La Vanguardia.

Las prácticas de "el gran jefe" de Hollywood, quien siempre sostuvo que eran relaciones consentidas, han sido condenadas duramente por toda la opinión pública, pero su abogado cree que "al final de la investigación se revelará claramente que Weinstein promovió a más mujeres a papeles importantes que cualquier otro responsable del sector".

