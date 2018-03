El error de Emma Watson en su nuevo tatuaje

La célebre actriz británica Emma Watson ha revelado en la fiesta de Vanity Fair, posterior a los Premios Óscar, un nuevo tatuaje en apoyo al movimiento Time's Up, que lucha contra el acoso sexual. No obstante, la llamativa inscripción en cursiva que la actriz mostró en su brazo derecho contiene un error gramatical: en la frase falta el apóstrofe antes de la letra S.

Según destaca People, el tatuaje resultó ser temporal, sin embargo, no impidió que algunos internautas critiquen a la actriz. "Emma Watson se hizo un nuevo tatuaje en el brazo y le falta un apóstrofe. ¿Fue tonto de su parte, no?", publicó un usuario de Twitter. "Emma Watson se hizo un tatuaje de Time's Up, pero le falta el apóstrofe. Yo creí que ella era mejor que eso", escribió otra persona, según recoge RT.

También hubo quienes la apoyaron pese a la errata. "Aunque el tatuaje de Emma Watson tiene un error gramatical, todavía la amo", expresó otro usurario de Twitter.

Emma Watson seems to be missing an apostrophe on her Time's Up tattoo pic.twitter.com/aHtBng9Lhh — Elliot Wagland (@elliotwagland) 5 de marzo de 2018

No se trata de la primera vez que Emma Watson muestra su apoyo al movimiento Time's Up. Según People, el pasado mes de febrero la estrella de 'Harry Potter' donó 1,4 millones de dólares al Justice and Equality Fund (fondo para la justicia y la igualdad), inspirado por este movimiento, y que lucha contra el acoso sexual y la discriminación. También asistió el 7 de enero a la 75.ª edición de los Globo de Oro vestida de negro, al igual que casi todas las actrices, para protestar contra el acoso y la violencia sexual en la industria del cine.

