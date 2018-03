Anabel Alonso es la jefa de 'Dicho y hecho'

Este viernes 9 de marzo de 2018, La1 de TVE estrena en su prime time , 'Dicho y hecho', un nuevo programa de humor producido por Grupo Secuoya.



La 'jefa' es Anabel Alonso. Ella se encarga, junto con Jose Corbacho, de poner a los cinco famosos concursantes habituales, y el invitado semanal, los divertidos y surrealistas desafíos en cada programa, según recoge Exclusivadigital.



Charlamos con la actriz que sobre el programa nos dice que "Es Jugar con mayúsculas. No tener ningún prejuicio y dejarse llevar"



Respecto a los concursantes Pablo Carbonell, David Fernández, Elena Furiase, Goizalde Núñez y Leonor Lavado comenta que "Fíjate que nos conocemos todos, pero me han sorprendido. Es un programa de humor pero a la vez de ingenio. Improvisación al máximo"



También nos dice que "Si no fuera la jefa me hubiera encantado ser concursante"



Preguntada porque hay que ver 'Dicho y hecho', lo tiene muy claro: "Es como una