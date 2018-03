Barack Obama tendrá en Netflix su propio programa de Televisión

El ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama está en conversaciones con Netflix para la creación de un formato ‘sobre historias estadounidenses edificantes' para la plataforma, en el que que el ex mandatario sería en el presentador y moderador del mismo, además también sería el productor ejecutivo del programa



Según informó la cadena CNN, las conversaciones sobre ‘la crreación de una productora' aún están en curso, pero el acuerdo todavía no ha llegado a formalizarse. De hacerse, Michelle Obama, la esposa del ex presidente estadounidense, también participaría en el proyecto, según recoge Exclusivadigital.



El diario The New York Times también se ha hecho eco de la noticia, indicando que "el número de episodios y el formato para el programa no se han decidido aún".



El periódico describió dos posibles tipos de formatos: En uno, Barack Obama podría moderar debates sobre temas de gran importancia que tuvieron lugar durante su mandato presidencial y en el otro, Michelle Obama hablaría sobre temas, como la nutrición, que defendió en la Casa Blanca.



