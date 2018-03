María deja en shock a Mercedes con esta pregunta

Mercedes no puede evitar su preocupación debido a la falta de información que existía en los ochenta sobre la enfermedad, pero María le da una lección brutal: "Cuando papá tuvo el infarto tu estuviste a su lado, cuando tu tuviste el cáncer papá estuvo a tu lado. Me enseñaste a querer así mamá. Y yo le quiero".

Más tarde, cuando Mercedes le cuenta a María que Bruno se queda finalmente en el colegio, madre e hija protagonizan la siguiente conversación en la cama: "A mí me parece muy bien que ayudes a tu amigo...amigo o lo que sea, pero eres muy joven y no tienes que tener prisa", según recoge Ecoteuve.

"¿Me estás hablando de sexo? Yo ya estoy muy informada. No hace falta". "¿Qué quieres decir? Que tú ya...". "No, Inés ya me ha contado cosas y en el instituto nos dan charlas". "¡Ah! Si yo lo único que te quiero decir es que cuando das el paso tienes que estar muy convencida, pero muy convencida". "No te preocupes, yo voy a estar preparada".

Sin embargo, María le hace una pregunta que deja a Mercedes sin saber responder: "¿Merece la pena? ¿solo les merece la pena a ellos o también a nosotras?". "Ya...entiendo que no quieras hablar de esto, no pasa nada. Te quiero", sentenció ella. Ambas escenas fueron aplaudidas en redes sociales con comentarios como los siguientes.

