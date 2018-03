Una 'desesperada' Macarena Gómez pide frenéticamente ayuda a sus fans

El asunto es de chiste, pero como subraya 'Semana', no es fácil encontrar actrices tan dicharacheras como Macarena Gómez. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a que en las entrevistas con famosos prime el hermetismo y la frialdad.

Todo lo contrario sucede cuando es la cordobesa la que se pone delante del micrófono. Simpatía, energía y buena onda la definen. Y es que pocos se esperaban que la actriz fuese a aprovechar su presencia en la presentación de ‘Bajo la piel del lobo', la nueva película de Mario Casas, para pedir ayuda a sus fans.

Macarena ha olvidado unos zapatos que le volvían loca en un taxi y está desesperada buscándolos.

La pérdida tuvo lugar cuando se dirigía al estreno de ¡Oh Cuba!, la nueva obra de teatro de Loles León, pero el disgusto fue tan mayúsculo que le privó de ver la función:

"No la pude ver porque me tuve que salir para empezar a llamar por teléfono a todas las compañías de taxi".

¿Cómo eran los zapatos en cuestión?

"Son unos zapatos fucsias, Oxford, de Serena Whitehaven. Es el típico zapato plano que me llevo a todos los estrenos, porque después no puedo andar con tacones. Me encantaban, me los regaló una muy buena amiga mía y les tengo mucho cariño".