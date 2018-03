Así está el mítico Burt Reynolds a sus 82 años

El actor Burt Reynolds muestra un imagen casi irreconocible a sus 82 años, tras haber sido un icono de la masculinidad en las décadas de los 70/80 como protagonistas de películas de acción y aventuras, en las que con frecuencia lucía su torso desnudo, a la vez que realizaba sus propias escenas de riesgo.

El doble ganador del Globo de Oro parecía muy frágil esta semana cunado caminaba con dificultad por el aeropuerto JFK de Nueva York, sgeún recoge Exclusivadigital.

El protagonista de ‘Deliverance' (1972), comenzó en su faceta de actor después de que las lesiones pusieran fin a una prometedora carrera en el fútbol americano. Esas lesiones y las acrobacias y escenas de acción que ha hecho afirma el actor que son la causa de sus problemas de salud ahora en la vejez.



El protagonista de la divertida película 'Los locos de Cannonball' dijo hace varios años: "Hice todas esas acrobacias, y ahora no puedo caminar muy bien por las lesiones que me provocaron. A ciertas horas de la mañana me duelen, sobre todo cuando me levanto de la cama".

