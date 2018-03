Concha Velasco desmiente que se vaya a retirar

En su Valladolid natal, la actriz Concha Velasco ha anunciado este miércoles que se plantea su retirada de los escenarios tras seis décadas de trayectoria. Durante la presentación de la obra El funeral, que dirige su hijo Manuel Marsó Velasco y se estrenará mañana, jueves, en el teatro Calderón de Valladolid, la intérprete ha hablado de su carrera y de su futuro en los escenarios. "Pienso que me voy a despedir con esta obra, tengo 78 años y después de esto a lo mejor me voy a cortar la coleta", ha afirmado en la rueda de prensa Velasco, nacida en 1939. Horas despuéslo ha desmentido: "No me voy a retirar en la vida", ha afirmado en un descanso de los ensayos de la función.

'O no he sabido decirlo bien o no lo han sabido interpretar', ha explicado la actriz. No es la primera vez que la artista deja caer la posibilidad de un adiós a las tablas. En todo caso, fuentes de la productora de El funeral han aclarado a EL PAÍS que la artista tiene firmados por lo menos dos años de gira con este espectáculo.

Concha Velasco, que ha definido el que puede ser su último trabajo teatral como una comedia "muy loca, divertidísima" y "sobrenatural", recibirá este sábado la Medalla de Oro de la Ciudad, concedida por el Ayuntamiento de Valladolid. En El funeral comparte escenario con el actor Antonio Resines.

