12 cosas sobre Sharon Stone que seguro no te han contado

Te contamos 10 cosas que probablemente no sabías sobre Sharon Stone.

1.Nació en Meadville, Pensilvania. Con 17 años se presentó al concurso de Miss Pensilvania, pero no fue la ganadora, según recoge Vivephilipstv.

2. De adolescente trabajó de cajera en un McDonald's.

3. Tiene una gran cicatriz en el cuello por un accidente montando a caballo.

4. Comenzó como modelo y su primer papel fue en la película de Woody Allen,

5. Recuerdos. Era una breve aparición en un tren en un papel sin diálogo.

6. Sangre y Arena dirigida por Javier Elorrieta fue su incursión en el cine español.

7. Protagonizada junto a José Luis Gómez y Ana Torrent. La película está basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez

8. La escena del cruce de piernas de Instinto Básico es en la que los vídeos han sido pausados más veces en la historia del cine.

9. Es famosa por su mal genio y por ser una de las actrices más inteligentes de Hollywood. Se dice que tiene un cociente intelectual de 154.

10. Convenció Martin Scorsese para conseguir el papel de Ginger en Casino. El actor quería que fuera Madonna quien interpretara a la mujer de Robert de Niro. Fue nominada como mejor actriz para los óscar de Hollywood.

11. No quiso interpretar el papel de Catherine Tramell en la segunda parte de Instinto Básico, pero le hicieron una oferta que no pudo rechazar. Incluso le aseguraron el salario aunque la película no llegara a estrenarse.

12. Suele participar en numerosas causas benéficas y siempre está dispuesta a conseguir fondos para temas como la investigación del SIDA, lucha contra la malaria y la pobreza.