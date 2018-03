El patinazo en el tráiler de 'Animales fantásticos' desata un 'cabreo Voldemort' entre los fans de Harry Potter

Johnny Depp y Eddie Redmayne destacan en las primeras imágenes que Warner ha hecho públicas de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos: Los crímenes de Grindelwald', la segunda entrega de la saga que está haciendo todo lo posible para enamorar a los seguidores de Harry Potter.

Sin embargo, la película no gana para boicots y disgustos.

En el primer adelante de la nueva entrega, Eddie Redmayne vuelve a interpretar a Newt Scamander, el encargado de ayudar a su antiguo profesor, el joven Albus Dumbledore (Jude Law), a detener a Gellert Grindelwald (Johnny Depp).

Pero hay un pequeño detalle que ha conseguido enfadar a los seguidores de la saga, que tienen un cabreo digno del malvado Lord Voldemort, según recoge ABC.

You know every Potterhead is watching the trailer for Crimes of Grindelwald like "BUT YOU CAN'T APPARATE INTO HOGWARTS!" #FantasticBeasts #WandsReady