El genial Jim Carrey hace un "monstruoso" retrato de la 'cara' mas fea de la Casa Blanca

a noche del pasado sábado el actor estadounidense Jim Carrey hizo público en su cuenta de Twitter un retrato de la secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders.

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb — Jim Carrey (@JimCarrey) 17 de marzo de 2018

Aunque el actor no hizo indicaciones en su obra, los usuarios pronto reconocieron a una de las ayudantes del presidente Trump, según recoge RT.

“...and the blind shall see and the lame shall walk and the cheats shall inherit the earth!” #StateOfTheUnion pic.twitter.com/BYuzgzLtZF — Jim Carrey (@JimCarrey) 31 de enero de 2018

"Este es el retrato de una supuesta cristiana cuyo único propósito en la vida es mentirle a los malvados. ¡Monstruoso!", fue el único comentario del actor a su dibujo.

Según publica Mail Online, la estrella de Hollywood se ha tomado un descanso interpretativo para dedicarse a la pintura.

Cheers to you Stephen Hawking, the greatest mental athlete of our time. You are all that is! See you around, buddy! ;^) pic.twitter.com/LEqYnFn2rW — Jim Carrey (@JimCarrey) 14 de marzo de 2018

Gran parte de las obras del actor son retratos (a menudo satíricos) de personas destacadas.

La penúltima publicación de Carrey es un homenaje a Stephen Hawking, al que el actor llamó "el más grande atleta mental de nuestro tiempo".

